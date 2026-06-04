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    首頁 > 生活

    配合高鐵延伸屏東 愛河斜光橋將拆除

    2026/06/04 10:26 記者侯承旭／高雄報導
    愛河斜光橋面臨拆除。（記者侯承旭攝）

    愛河斜光橋面臨拆除。（記者侯承旭攝）

    高鐵延伸屏東將採「高雄方案」，從高鐵左營站駛入高雄市中心再往東至屏東六塊厝設站，現有的愛河斜光橋將拆除，以利工程推動。

    日治時期1941年配合鐵路縱貫線改道高雄新驛，新建愛河鐵路橋「高雄川橋」，橋上有3線軌道；配合高雄鐵路地下化工程，2009年在舊橋北側新建一座臨時鐵路橋，2011年3月起，舊橋路線切換至臨時鐵路橋，隨即拆除使用了70年的舊橋。

    2018年10月鐵路切換下地後，臨時鐵路橋也完成階段性任務，拆掉橋上鐵軌及電車線，挖除愛河兩岸橋台後，增建自行車爬坡道，2021年8月以「斜光橋」之名，成為愛河景觀橋。

    根據交通部鐵道局規劃，高鐵延伸屏東計畫將以潛盾穿越愛河，路線正好位於愛河斜光橋的正下方，斜光橋的橋樁基礎與潛盾隧道結構位置產生衝突，擬規劃採「先建後拆」方式辦理；先於斜光橋的北側新建自行車橋作為替代通行設施，等斜光橋完成拆除並拔除既有基樁後，再進行潛盾隧道推進作業。

    雖可將高鐵路線往北偏移以避開斜光橋之基樁，減少地面及河道施工作業，並降低工程量體與經費，但因穿越密集民宅，經過評估不建議採行，故仍以「先建後拆」方案較為可行妥適。

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