武陵學生喊「新店市長」桃園市議員月前質詢也問這題…張善政這麼回

桃園市議員謝美英今年5月19日市政總質詢時，曾針對網友近期關心桃園市長張善政到底住那裡提問？（記者李容萍擷取自桃園市議會直播影像，網頁連結https://www.tycc.gov.tw/tc/LiveVideo/record_in.aspx?id=1195&s=6827&dd=2427）

桃園市長張善政昨（1）日出席市立武陵高中舉行畢業典禮時，遭台下學生突呼喊「新店市長」並拍片上網，意外引發藍綠民代激烈攻防。面對爭議延燒，張善政沉寂1天，今（2）日傍晚於臉書發文展現超高EQ護航高中生，強調自己並未聽到不適言論，年輕世代有自己的幽默，溫暖喊話承受壓力的學生「好好享受屬於你的畢業典禮」，為這場政治風波滅火。

其實，無黨籍桃園市議員謝美英今年5月19日出席市政總質詢，針對網友近期再提桃園市長是「新店市長」？網路上也經常有民眾質疑市長住新店？關心市長到底住那裡？但據她了解，市長早已在中壢買房子，戶籍也在中壢，自己來自中壢選區、「現在是選民服務時間」。

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謝美英說，網路上說桃園市長住新店，但也有網友在桃園官邸附近看到市長在賣場採買日常生活用品和水果，2026選舉年到了，如今這些質疑又被炒熱，自己在議事堂提供選民服務時間，讓市長說清楚講明白。

對此，張善政當時說明，不否認自己來桃園選市長前，在新北新店住了一段很長時間，為了桃園公務，很多時候需要和位在雙北的中央機關協調，有很多企業也設在台北，順理成章，他在雙北一早有行程、公務或晚間有餐敘，考量到行程安排的交通效率才會在新北暫宿，其餘時間大多以桃園的官邸為主。

桃園市長張善政臉書發文展現超高EQ護航高中生，強調自己並未聽到不適言論，年輕世代有自己的幽默，溫暖喊話承受壓力的學生「好好享受屬於你的畢業典禮」，為這場政治風波滅火。（取材張善政臉書）

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