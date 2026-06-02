保冷劑「這樣放」食物細菌數多逾3倍 日專家曝正確擺法

食物要保鮮，保冷劑的擺放位置相當重要。（資料照）

近期天氣高溫炎熱，許多人帶食物外出時，都會使用保冷劑來避免食物腐敗變質，不過保冷劑的擺放位置相當重要。旅居日本的作家「魚漿夫婦」分享，日本有機構發現，保冷劑若放在食物下方，細菌數竟是放在上方的3倍以上。

魚漿夫婦在臉書發文表示，日本有一項模擬實驗，測試將用保鮮膜包好的飯糰，放入保冷袋中時，保冷劑位置對細菌繁殖的影響。實驗結果顯示，當「保冷劑放在下方」時，檢測出的細菌數量是「保冷劑放在上方」時的3倍以上。

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魚漿夫婦指出，造成這種現象的主要原因，是在於冷空氣會向下沉的物理特性，當保冷劑放在「上方」時，散發出的冷空氣密度較大，會自然由上而下流動，進而包覆整個便當或飯糰，讓整體空間均勻維持在低溫狀態，有效抑制細菌滋生。

而當保冷劑放在「下方」時，冷空氣只會停留在最底部，便當上方的空氣與食物依舊處於較高的溫度，這反而成了細菌最容易繁殖的溫床。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「冷氣為什麼要裝在高處，暖氣為什麼要落在地上，原因就是為了更好的熱對流」、「便當最好前一晚上做好就立刻冰在冰箱，不要在室溫放涼再冰，沒有保冷劑也可以放一罐冰飲料和便當一起放在保冷袋裡面」、「沒錯！冷空氣往下，結果在魚市場裡有一堆顧客把冰塊放下底下」、「長知識了」。

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