文組也能當黃仁勳員工！輝達開1職缺可遠端上班 年薪上看650萬

輝達執行長黃仁勳在北士科總部預定地召開員工大會。（記者羅沛德攝）

高效能運算（HPC）晶片產業龍頭輝達（NVIDIA），日前在北士科舉辦員工大會。輝達是理工科人才夢寐以求的東家，不過文組人才想進輝達也非夢想，輝達執行長黃仁勳曾說過，現在讀什麼並不重要，重要的是說故事的能力、創造力和判斷力，輝達官方近日也開出職缺徵求文組人才，年薪開出最高650萬元的夢幻數字！

輝達最近在官網刊出聘請「簡報設計師」（Powerpoint Presentation Graphic Designer）的徵才資訊。公告指出，這是一個以設計專業簡報為核心的職位，需要用到PowerPoint、Google Slides 等工具，將複雜的資訊轉化為清楚易懂且具視覺吸引力的簡報內容。工作內容包括版面配置、資訊圖表設計、動畫製作、品牌視覺統一，以及為企業高層、產品發布會或大型活動製作簡報。

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想要應徵這份工作，需要具備5年以上PowerPoint或Google Slides設計經驗；熟悉Adobe Illustrator、Photoshop、InDesign等設計軟體；要有良好的版面設計、字體編排與視覺傳達能力；能夠在高壓環境下快速修改與完成簡報。輝達表示，「NVIDIA被公認為科技界最理想的雇主之一，我們的團隊擁有許多極具前瞻性和勤奮敬業的人才。如果您積極進取、對科技和人工智慧充滿熱情、富有創造力且能夠獨立工作，我們期待您的加入！」

該工作能夠遠端進行，薪資將以員工職級區分，「3級員工」基本薪資範圍為10萬美元至16萬6750美元（約新台幣314萬至524萬），「4級員工」基本薪資範圍為13萬2000美元至20萬7000美元（約新台幣415萬至650萬）。除此之外，還有資格獲得輝達的股權和相關福利。

據了解，輝達的員工在入職或晉升時，會被劃分成兩條平行發展軌道，分別是「IC」（Individual Contributor，個人貢獻者，走技術專家路線，不帶團隊）和「Ｍ」（Management，管理職，走團隊領袖路線）。IC軌道有劃分8個職級，評級指標是專案影響力、獨立解決未知問題的能力、以及掌握的技術核心程度，一般大學或碩士畢業剛入職多為1級至3級，員工達到4級代表已可獨立負責大型專案，可被視為中堅主力。

輝達最近開出「簡報設計師」的職缺，年薪上看650萬。（美聯社）

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