為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    買微波飯驚見「整碗黴菌」 全家緊急滅火：全台下架暫停生產

    2026/06/02 22:24 即時新聞／綜合報導
    網友在全家購買「藜麥多穀飯」，打開包裝後卻是整碗黑色黴菌。（擷取自threads/oooo0000op）

    網友在全家購買「藜麥多穀飯」，打開包裝後卻是整碗黑色黴菌。（擷取自threads/oooo0000op）

    超商的微波食品相當方便，是許多人三餐的選擇，不過有網友抱怨，他在全家購買「藜麥多穀飯」，打開包裝後卻是整碗黑色黴菌，讓他嚇得直呼，「有夠恐怖」。對此，全家緊急宣布，全台門市即刻起下架該產品並暫停生產，同時也接受退貨退款。

    一名網友在Threads發文表示，他買了全家微波的「藜麥多穀飯」，但打開包裝後卻已經長滿大片黑色黴菌，看起來十分驚人，也讓該網友自嘲，他在碩士班養的乳酸菌都沒有這多榖飯養的黴菌長的好，笑稱是買到「黴菌多榖飯」。

    貼文曝光後，全家也緊急滅火致歉，表示對於消費者的不佳體驗深感抱歉，該款產品即日起將全面下架回收，消費者只要持商品或發票，即可至門市辦理退貨退款。

    全家說明，該商品原本採真空無菌封口保存，造成異常原因可能是包裝產生裂縫，使空氣進入所致。基於食品安全考量，該工廠已立即暫停該品項生產，後續將全面檢視產線、包材及物流等環節，進行徹底檢查與改善，未達安全標準前，將不再供應此款產品。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播