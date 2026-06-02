買微波飯驚見「整碗黴菌」 全家緊急滅火：全台下架暫停生產

網友在全家購買「藜麥多穀飯」，打開包裝後卻是整碗黑色黴菌。（擷取自threads/oooo0000op）

超商的微波食品相當方便，是許多人三餐的選擇，不過有網友抱怨，他在全家購買「藜麥多穀飯」，打開包裝後卻是整碗黑色黴菌，讓他嚇得直呼，「有夠恐怖」。對此，全家緊急宣布，全台門市即刻起下架該產品並暫停生產，同時也接受退貨退款。

一名網友在Threads發文表示，他買了全家微波的「藜麥多穀飯」，但打開包裝後卻已經長滿大片黑色黴菌，看起來十分驚人，也讓該網友自嘲，他在碩士班養的乳酸菌都沒有這多榖飯養的黴菌長的好，笑稱是買到「黴菌多榖飯」。

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貼文曝光後，全家也緊急滅火致歉，表示對於消費者的不佳體驗深感抱歉，該款產品即日起將全面下架回收，消費者只要持商品或發票，即可至門市辦理退貨退款。

全家說明，該商品原本採真空無菌封口保存，造成異常原因可能是包裝產生裂縫，使空氣進入所致。基於食品安全考量，該工廠已立即暫停該品項生產，後續將全面檢視產線、包材及物流等環節，進行徹底檢查與改善，未達安全標準前，將不再供應此款產品。

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