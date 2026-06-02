屏東九如堤防驚傳數百山豬危害農作 鄉公所公開招募山豬獵人

屏縣九如堤防山豬橫行，鄉親捕捉。（屏縣九如鄉公所提供）

實在太令人訝異！屏東縣九如鄉高屏溪堤防山豬橫行，破壞作物，農民苦不堪言，九如鄉長藍聰信除了日前率隊前往高雄那瑪夏，展開「抓山豬取經之旅」，向原鄉請益經驗之外，今（2）日更公開徵求有經驗的「山豬獵人」加入防治行列，守護農民朋友的辛勞與收成。

「您可能不知道，也可能感到很訝異？但這卻是許多農民長期面臨的頭痛問題」，屏縣九如鄉長藍聰信表示，山豬橫行農民苦不堪言！近期堤防內山豬頻繁出沒，不僅破壞農地，更造成農作物嚴重損失，讓農民辛苦耕耘的心血一夕之間化為烏有。

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藍聰信說，接獲農民朋友反映後，他立刻向屏東縣政府爭取協助，獲提供10組符合規定的塑膠繩套，同時將有4位山豬獵人支援，希望能有效改善山豬危害農作物的情況，減少農民損失，守護農民朋友的辛勞與收成。

不過，推估九如堤防目前的山豬數量，已有多達數個族群，數量非常龐大，恐怕有數百隻，為進一步提升防治量能，九如鄉公所也將公開徵求有心得、有經驗的山豬獵人加入防治行列，歡迎有意願的鄉親踴躍報名，一起守護農村環境與農民權益，報名專線：08-7392498。

據推測，八八風災時，可能有山豬從山區被沖下來，經九如堤防高屏溪河濱疏浚道路冷水坑一帶的轉彎處被沖上岸，可能就此在堤防生存繁衍。

其實今年2月底，九如堤防發生火警，火勢延燒範圍廣泛，造成屏東市周邊地區大規模黑灰四散，民眾叫苦，警方偵查發現竟是莊姓男子等3人涉嫌以點火方式驅趕山豬而釀災，當時全案依涉嫌公共危險及槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

九如鄉長藍聰信臉書影片連結︰

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九如鄉長藍聰信（前右）表示，公開徵求山豬獵人加入防治行列。（取自屏縣九如鄉長藍聰信臉書）

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