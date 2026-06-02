為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東九如堤防驚傳數百山豬危害農作 鄉公所公開招募山豬獵人

    2026/06/02 22:37 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣九如堤防山豬橫行，鄉親捕捉。（屏縣九如鄉公所提供）

    屏縣九如堤防山豬橫行，鄉親捕捉。（屏縣九如鄉公所提供）

    實在太令人訝異！屏東縣九如鄉高屏溪堤防山豬橫行，破壞作物，農民苦不堪言，九如鄉長藍聰信除了日前率隊前往高雄那瑪夏，展開「抓山豬取經之旅」，向原鄉請益經驗之外，今（2）日更公開徵求有經驗的「山豬獵人」加入防治行列，守護農民朋友的辛勞與收成。

    「您可能不知道，也可能感到很訝異？但這卻是許多農民長期面臨的頭痛問題」，屏縣九如鄉長藍聰信表示，山豬橫行農民苦不堪言！近期堤防內山豬頻繁出沒，不僅破壞農地，更造成農作物嚴重損失，讓農民辛苦耕耘的心血一夕之間化為烏有。

    藍聰信說，接獲農民朋友反映後，他立刻向屏東縣政府爭取協助，獲提供10組符合規定的塑膠繩套，同時將有4位山豬獵人支援，希望能有效改善山豬危害農作物的情況，減少農民損失，守護農民朋友的辛勞與收成。

    不過，推估九如堤防目前的山豬數量，已有多達數個族群，數量非常龐大，恐怕有數百隻，為進一步提升防治量能，九如鄉公所也將公開徵求有心得、有經驗的山豬獵人加入防治行列，歡迎有意願的鄉親踴躍報名，一起守護農村環境與農民權益，報名專線：08-7392498。

    據推測，八八風災時，可能有山豬從山區被沖下來，經九如堤防高屏溪河濱疏浚道路冷水坑一帶的轉彎處被沖上岸，可能就此在堤防生存繁衍。

    其實今年2月底，九如堤防發生火警，火勢延燒範圍廣泛，造成屏東市周邊地區大規模黑灰四散，民眾叫苦，警方偵查發現竟是莊姓男子等3人涉嫌以點火方式驅趕山豬而釀災，當時全案依涉嫌公共危險及槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

    九如鄉長藍聰信臉書影片連結︰

    https://www.facebook.com/share/r/1HW7ZQSsvi/?mibextid=wwXIfr

    九如鄉長藍聰信（前右）表示，公開徵求山豬獵人加入防治行列。（取自屏縣九如鄉長藍聰信臉書）

    九如鄉長藍聰信（前右）表示，公開徵求山豬獵人加入防治行列。（取自屏縣九如鄉長藍聰信臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播