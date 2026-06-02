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    首頁 > 生活

    櫛瓜發苦害腸胃炎！菜販揭「1招」判斷能不能吃

    2026/06/02 22:13 即時新聞／綜合報導
    資深菜販廖炯程表示，料理前把櫛瓜蒂頭切掉一小段後，用舌頭在斷面輕舔一下，就可判斷是否可以吃。（資料照）

    資深菜販廖炯程表示，料理前把櫛瓜蒂頭切掉一小段後，用舌頭在斷面輕舔一下，就可判斷是否可以吃。（資料照）

    日本橫濱有70年歷史的串燒店，海外首家分店就開在台中市北屯區，但開幕一個月，疑似櫛瓜有問題，讓民眾用餐後上吐下瀉，確診急性腸胃炎。對此，資深菜販廖炯程表示，料理前把櫛瓜蒂頭切掉一小段後，直接用舌頭在斷面「輕舔一下」，就可以判斷櫛瓜是否可以吃。

    廖炯程在臉書發文表示，櫛瓜是葫蘆科的成員，這個派系的祖傳技能，就是天生自帶抵禦天敵的防護罩「葫蘆素」。這是一種讓自己提高生存機率的功法，只要它感受到如天氣太熱、蟲害、土壤貧脊等威脅，櫛瓜就會大量分泌葫蘆素。

    至於多苦就不能吃？廖炯程指出，每個人對生物鹼的「毒抗」不一樣。有些人吃一點就拉肚子，但只要把蒂頭切掉一小段後，直接用舌頭在斷面「輕舔一下」，若感受到的是「微微苦」，一般透過一點橄欖油、胡椒鹽調味就可以蓋掉。若感覺「很苦」，建議直接削皮，然後把蒂頭跟尾部切大概1到2公分掉，可以大幅減少苦澀感。

    廖炯程說，但若苦到舌頭發麻，這就是典型的過敏反應，強烈建議直接丟掉，千萬不要吃、不要賭。

    廖炯程也分享，如何挑選櫛瓜，主要有4點，一、外皮要光滑有光澤，絕對不能有外傷；二、15至20公分長度最佳，盡量筆直，太大隻反而太老；三、瓜體要硬朗，不能軟塌塌；四、蒂頭要乾燥，跟挑南瓜是一樣的道理。

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