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    首頁 > 生活

    南投就業博覽會6/6日登場 逾2000職缺最高薪資8萬

    2026/06/02 06:32 記者張協昇／南投報導
    2026年南投就業博覽會，6月6日於經濟部中台灣創新園區舉行。（資料照）

    2026年南投就業博覽會，6月6日於經濟部中台灣創新園區舉行。（資料照）

    2026年南投就業博覽會，6月6日（星期六）上午10時至下午1時30分，將於中興新村經濟部中台灣創新園區（南投市文獻路2號）舉行，現場集結50家優質廠商聯合徵才，釋出逾2000個工作機會，最高薪資上看8萬元。

    南投縣政府社會及勞動局（簡稱社勞局）表示，此次就業博覽會徵才廠商類別涵蓋多元，包括環鴻科技、矽品、樹德企業等科技及製造業，以及溪頭福華、雲品、漢來飯店等南投縣指標旅宿業，還有統一超商、星巴克、全家便利商店等知名連鎖品牌也來招募人才，並邀請青創品牌加入，同時提供銀髮人才、二度就業婦女、更生人及身心障礙者的就業協助，許多企業更釋出友善職缺，讓求職者有更多就業選擇機會。

    為提升面試及媒合效率，就業博覽會運用手機排隊叫號系統，讓民眾尋找職缺面試更便利，並成立活動LINE帳號提供相關訊息，民眾可先行下載履歷表填寫後帶至會場影印，快速通關縮短求職等待時間，現場也安排履歷健診師協助求職者打造更具吸引力的履歷，以及設置3至6歲幼童臨托服務區與手作DIY體驗活動，讓父母面試更加方便安心。

    社勞局指出，當天前100名填妥並繳交履歷的求職者可領取求職早鳥禮，以及前100名參加開幕儀式的民眾也有開幕早鳥禮。此外，加入官方LINE好友，並憑闖關卡闖關成功還有超值闖關禮，數量有限，送完為止，詳情請上南投縣政府網站查詢。

    南投就業博覽會，將提供履歷健診服務。（資料照，記者張協昇攝）

    南投就業博覽會，將提供履歷健診服務。（資料照，記者張協昇攝）

    南投就業博覽會，加入活動Line帳號可先行下載履歷表填寫。（南投縣政府提供）

    南投就業博覽會，加入活動Line帳號可先行下載履歷表填寫。（南投縣政府提供）

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