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    首頁 > 生活

    今高溫上看36度 週五起各地陣雨範圍擴大

    2026/06/02 07:02 即時新聞／綜合報導
    今日台北盆地氣溫明顯回升，各地高溫約31至35度，中南部內陸及花東縱谷局部地區有36度左右或以上高溫。（資料照）

    今日台北盆地氣溫明顯回升，各地高溫約31至35度，中南部內陸及花東縱谷局部地區有36度左右或以上高溫。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（2日）隨著「薔蜜」颱風遠離，台灣附近風向逐漸由偏北風轉為西南風，各地大多為多雲到晴，午後在山區有局部短暫雷陣雨。

    氣溫方面，台北盆地明顯回升，各地高溫約31至35度，中南部內陸及花東縱谷局部地區有36度左右或以上高溫，中午前後紫外線易達過量或危險等級，至於各地低溫約24至27度。澎湖晴時多雲，25至31度；金門晴時多雲，25至30度；馬祖晴時多雲，24至29度。

    空氣品質部分，宜蘭空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區及馬祖可能達橘色提醒等級；金門為「橘色提醒」等級。

    週三（3日）天氣穩定，各地感受炎熱，尤其是在內陸地區、大台北盆地及花東縱谷；各地大多為多雲到晴，午後大台北、宜蘭地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。週四（4日）南海西南風帶來水氣，南部地區有不時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北、宜蘭地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，尤其在中部以北山區有局部較大雨勢發生。

    週五（5日）開始低壓帶影響台灣，帶來更多水氣，環境轉趨不穩定，南部及台東地區有短暫陣雨或雷雨。週六（6日）各地有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區有局部較大雨勢發生。下週日至下週一（7日至8日）南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部、花東地區也有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    28 ~ 39 29 ~ 37 30 ~ 34 27 ~ 35

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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