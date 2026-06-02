06/02 各報重點新聞一覽

總統府昨開記者會宣布，應帛琉總統惠恕仁邀請，賴清德總統指派蕭美琴副總統週六起率團出訪友邦帛琉五天。（記者王藝菘攝）

自由時報

蕭美琴週六出訪友邦帛琉 賴總統交付3大任務

總統府昨開記者會宣布，應帛琉總統惠恕仁邀請，賴清德總統指派蕭美琴副總統週六起率團出訪友邦帛琉五天，此行名為「帛榮專案」，同行包含衛福部次長林靜儀與外交部次長葛葆萱，這是蕭副總統就任後首度出訪友邦，期盼在台帛深厚的邦誼基礎上，持續推動互助共榮。

請繼續往下閱讀...

詳見蕭美琴週六出訪友邦帛琉 賴總統交付3大任務。

北京期待鄭麗文選總統 藍營人士：級別未到 華爾街日報報導內容 顯示中方對台灣民意掌握有落差

美國「華爾街日報」報導，接近北京的消息人士透露，中方看好國民黨主席鄭麗文角逐二〇二八年總統大選。藍營人士表示，目前藍營檯面上的三顆太陽就是台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安，這三人皆具有全國動員、狂掃催票的人氣，並有實力問鼎二〇二八，鄭還未達到這個高度。

詳見北京期待鄭麗文選總統 藍營人士：級別未到 華爾街日報報導內容 顯示中方對台灣民意掌握有落差。

警察勤務新增3防護配備 防割手套 員警咸認最能增加執勤安全

為提升第一線員警防護能力、降低執勤受傷風險，內政部警政署日前預告修正「警察勤務裝備機具配備標準」，新增員警每人配發一雙防割手套、每輛巡邏車配發二個戰術臂盾、各勤務執行機構配發一個戰術臂盾、各勤務執行機構配發一支防暴鋼叉，但因地區治安狀況需要者，得酌予增加或減少。

詳見警察勤務新增3防護配備 防割手套 員警咸認最能增加執勤安全。

聯合報

日菲談判海域畫界 陸海警派艦巡查我東部海域反制

日本與菲律賓於五月廿八日宣布啟動「專屬經濟區（ＥＥＺ）及大陸礁層海洋邊界談判」，涉及台灣東部海域，引發北京反彈。中國大陸海警局發言人姜略昨宣布，大陸海警岱山艦編隊昨在台灣島以東海域開展執法巡查，並稱這是針對日、菲單方面啟動相關畫界談判所採取的必要行動。

詳見日菲談判海域畫界 陸海警派艦巡查我東部海域反制。

運算革命 黃仁勳：代理式AI時代來臨

全球ＡＩ晶片霸主輝達執行長黃仁勳昨天表示，「代理式ＡＩ（Agentic AI）時代正式來臨」，ＡＩ已經從生成式ＡＩ進一步演進為具備推理、規畫、執行與工具使用能力的全新架構，並且不再只是回答問題，而是真正能完成工作的數位員工。至於ＡＩ發展是否導致失業，他則認為是無稽之談。

詳見運算革命 黃仁勳：代理式AI時代來臨。

中國時報

繞過台灣 日菲瓜分我經濟水域

日本與菲律賓關係越走越近，日相高市早苗與菲國總統小馬可仕上周在日本舉行峰會，雙方同意啟動「海域劃界談判」，不料再掀起海域權利主張之爭。大陸海警局1日宣布，已派「岱山艦」編隊在台灣東部海域展開「執法巡查」，以示對日菲舉措的不滿，而台灣也因此被捲入。

詳見繞過台灣 日菲瓜分我經濟水域。

黃仁勳宣告 AI個人電腦時代來臨

人工智慧（AI）被視為燒錢的技術競賽，不過，輝達執行長黃仁勳1日在GTC Taipei大會上，重新定義其商業模式，高喊「算力即收入，效能即利潤」。他強調，AI已從科技展示變成新的獲利模式，更是未來經濟成長的重要驅動力。

詳見黃仁勳宣告 AI個人電腦時代來臨。

美國「華爾街日報」報導，接近北京的消息人士透露，中方看好國民黨主席鄭麗文角逐二〇二八年總統大選。（資料照）

警政署針對外勤員警防護型裝備需求進行問卷調查，員警普遍認為，配戴防割手套最能增加執勤安全性。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法