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    首頁 > 生活

    青春最難忘風景！高舉688朵編織向日葵 鳳新高中畢業生各奔前程

    2026/06/01 22:30 記者陳文嬋／高雄報導
    鳳新高中畢業生高舉688朵編織向日葵奔向耀眼前程。（校方提供）

    鳳新高中畢業生高舉688朵編織向日葵奔向耀眼前程。（校方提供）

    國立鳳新高中畢業典禮很溫暖！家長會長李妮樺歷時近半年親手編織688朵向日葵，獻給畢業生向陽而行，畢業生滿載祝福，高舉688朵向日葵，奔向耀眼前程，成為青春最難忘風景。

    鳳新高中今年有630名應屆畢業生，家長會長李妮樺歷時近半年學習與製作，以一針一線親手編織688朵向日葵，送給畢業生與家長們，象徵把陽光送進心中，讓今年畢業典禮，除了離別與祝福，多了688份溫柔，留在每名畢業生心中。

    畢業典禮昨天登場，現場一片金黃色花海，從禮堂中央紅毯一路延伸，畢業生高舉688朵向日葵，彷彿金黃色陽光照亮校園，畢業典禮成為青春、陪伴與愛的盛大告白，畢業生今天更手拿向日葵，進行校園最後巡禮。

    李妮樺表示，向日葵總是朝著光的方向生長，鳳新的孩子也將帶著師長和家長滿滿的愛與陪伴，勇敢走向人生下一段旅程，盼望鳳新的孩子，一生風和日麗，永遠向著陽光前進，永遠是最燦爛的向日葵。

    校長陳江海指出，教育最動人的力量，不只是課堂裡知識，更是有人願意無私陪伴孩子走過青春，感謝會長李妮樺用半年時間、一雙手與一顆溫暖的心，為畢業生留下最珍貴的青春記憶。

    陳江海說，這688朵向日葵不只是禮物，更是鳳新最美的人情味與祝福，祝福畢業生此後人生一路晴朗、初心明亮，在人生廣闊天空下，永遠向陽而行。

    家長會長李妮樺（左）親手編織688朵向日葵獻給畢業生。（校方提供）

    家長會長李妮樺（左）親手編織688朵向日葵獻給畢業生。（校方提供）

    鳳新高中師生手拿編織向日葵進行校園巡禮。（校方提供）

    鳳新高中師生手拿編織向日葵進行校園巡禮。（校方提供）

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