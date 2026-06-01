新北敬老卡明年可通路消費 綠議員促盡快公布使用方式 確保偏鄉不漏接

民進黨新北市議員陳乃瑜（右）說，她過去15次質詢市府檢討愛心敬老卡使用彈性，現在跨出第一步，她將持續爭取擴大使用。（市議員陳乃瑜提供）

新北市愛心敬老卡明年下半年起將開放每月上限300點可用於農會、藥局、超商等通路；民進黨新北市議員陳乃瑜今要求市府盡快公布適用店家、點數折抵方式、偏鄉農會與藥局合作名單，確保石碇、坪林、烏來等地長輩不會因通路不足，反而成為政策邊緣人。

陳乃瑜指出，過去新北敬老卡使用範圍太窄，許多長輩每個月點數看得到，卻不一定用得到，尤其對石碇、坪林、烏來等偏鄉長輩來說，不是每個人都能天天搭捷運、搭公車。

請繼續往下閱讀...

她表示，她上任以來，歷經15次質詢，長期要求市府檢討愛心敬老卡使用彈性，包含擴大到國民運動中心、衛生所掛號、國道客運、計程車、台鐵，以及更貼近日常需求的農會、藥局、超商等通路，敬老卡如果只停留在交通補助，就會變成住在都會區比較好用、住在偏鄉反而用不到，這不是照顧長輩，而是制度不公平。

陳乃瑜說，真正的高齡友善城市，不是嘴巴上喊照顧長輩，而是讓長輩走得出去、買得到藥、用得到點數，未來她會繼續盯緊市府，確保偏鄉不漏接，讓愛心敬老卡成為長輩每天都用得到的生活支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法