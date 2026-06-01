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    首頁 > 生活

    台中名餐廳曬出「世界最有價值晶片」 竟是魏哲家送的！

    2026/06/01 22:40 即時新聞／綜合報導
    鴨片館PO出魏哲家的合照，魏哲家還送上晶片模型，並附上親筆簽名。（圖翻攝自鴨片館臉書粉專）

    鴨片館PO出魏哲家的合照，魏哲家還送上晶片模型，並附上親筆簽名。（圖翻攝自鴨片館臉書粉專）

    專門提供特色鴨肉料理的台中知名中式餐廳「鴨片館」，今年1月因為有民眾到店用餐捕獲野生的台積電總裁魏哲家，意外暴露該餐廳其實就是魏哲家的愛店，在網上掀起熱議。近日店家又PO出魏哲家的合照，魏哲家還送上晶片模型，並附上親筆簽名，讓店家受寵若驚，直呼「這片絕對是全世界最有價值的晶片！」

    鴨片館昨天（5/31）透過臉書粉專，貼出與魏哲家的合照，魏哲家還送上晶圓模型，並在上頭親筆簽名，老闆相當開心地收下，直呼「這片絕對是全世界最有價值的晶片！原來晶片原型長這樣。」店家還分享獲得魏哲家一家大力稱讚的幾道特製私房菜，看起來相當美味。

    今年1月鴨片館就在粉專透露，魏哲家是他們的老顧客，一向低調的他被到店用餐的顧客捕獲，也非常親民的答應合照，還親切表示「我常來啊，你們也常來鴨片館就會遇到我」，讓店家聽了很感動。

    鴨片館老闆事後受訪時說，餐廳12年前剛開幕，魏哲家就和家人光顧，之後約1到2個月就會報到，必點菜色包括烤鴨、酸菜白肉鍋、蘿蔔絲餅等等，價格都很親民，笑稱現在買不起台積電也沒關係，大家也能跟魏哲家一起享用同款的美食。

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