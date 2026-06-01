王雯如願取得中華民國護照 駐雪梨辦事處致賀

46年前被母親出養給澳洲家庭的台灣女子王雯（Vanessa Miles）今天於駐雪梨辦事處領取中華民國護照。圖為「王雯」先前來台尋親並期望恢復中華民國國籍。（資料照，記者陳志曲攝）

駐雪梨辦事處發布新聞稿指出，46年前被母親出養給澳洲家庭的台灣女子王雯（Vanessa Miles）今天於駐雪梨辦事處領取中華民國護照；駐雪梨辦事處處長吳正偉親自向王雯致賀。

新聞稿提到，王雯在領取新護照時與吳正偉會晤；過程中，吳正偉向王雯說明，指大約最近一年來，台灣內政部、衛生福利部及外交部等相關單位通力合作，逐步釐清過去的歷史文件及戶政紀錄，積極協助王雯換發護照。

請繼續往下閱讀...

新聞稿指出，本案是經內政部以台灣高等法院民國74年（1985年）第184號判決書所載相關判決內容，依國籍法第二條第一項第三款認定王雯具中華民國國籍，得以換發新護照。

新聞稿又提到，王雯感謝台灣政府及駐雪梨辦事處領務組同仁能以同理心處理本案，從未放棄協助她尋親尋根。對於王雯的耐心等待，吳正偉表示感謝；他提到，政府處理本案秉持謹慎查證及同理心的原則，主要的目的就是希望能還原事實，避免任何遺憾再度發生。

王雯是褚麗卿跨國販嬰案26名受害人之一，1980年6月6日自台灣被出養到澳洲。2025年7月，她首度前往台灣；期間前往衛生福利部社會及家庭署的兒童及少年收養資訊中心，以及與內政部警政署等政府機構訴請協助尋親。2025年9月，她前往駐雪梨辦事處提出換發護照申請；王雯女士並於民國115年3月再度赴台尋親。

新聞稿還提到，王雯曾經親赴原戶籍登記地台北市信義路五段舊址詢問多名舊住戶當年情況，試圖尋找親生父母的線索；對此，駐雪梨辦事處呼籲，如有知悉當年情況或其他相關資訊的民眾，請提供協助，以便成全王雯長年尋親的夙願。（編輯：陳承功）1150601

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法