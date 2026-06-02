兩大利多加持下 台鐵鳳山車站大樓招商露曙光

台鐵鳳山車站開發大樓「空中鳳城」招商露曙光。（記者陳文嬋攝）

台鐵鳳山車站開發大樓「空中鳳城」招商露曙光！高雄市拍板捷運青線將串聯鳳山車站，全台首座台鐵便當體驗館也將於6月底營運，在兩大利多加持下，A棟台鐵便當體驗店吸睛，樓上市府多單位洽談承租中，B棟近期有望完成招商。

台鐵鳳山車站6+10層大樓為全國首座古城意象車站，受限商場動線規劃不佳，未能與捷運、高鐵共構，鄰近又有日商Lalaport購物中心競爭，四度委外招商流標，改由台鐵自行營運管理，地方力促捷運青線共構，活化鳳山車站大樓；市府表示，鳳山車站大樓已經完工，沒有與捷運共構空間，將克服技術困難，選擇適合路廊，研議循舊台糖鐵路路廊與曹公圳綠帶空間進行檢討，讓車站與捷運青線、黃線、橘線串聯，目前進行捷運路網整體規劃，預計今年底前完成。

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隨著高雄市拍板捷運青線將串聯鳳山車站，全台首座台鐵便當體驗館也落腳車站，車站大樓B棟1至4樓已完成決標，預計6月下旬審核得標業者規劃書，將於審核通過後辦理簽約作業；B棟5至6樓也有業者投標，但因業者投標文件缺漏，不符合招標規定，已重新上網公告招商，將於近期開標，有望完成招商。

此外，車站大樓A棟1至3樓將設置台鐵便當體驗館，由1樓台鐵便當體驗店6月底開張打頭陣，A棟4至10樓已有巿府多個單位提出承租需求，其中4樓環保局進行簽約程序中、5樓勞工局洽談租賃事宜，其餘6至10樓與市府持續洽談中。

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