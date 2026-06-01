女童拇指被土撥鼠咬傷大哭 業者、桃市府動保處回應了

女童拇指被土撥鼠咬傷大哭。（民眾提供）

有家長昨日（5月31日）下午帶小孩到桃園中壢「羊世界牧場」遊玩，結果自家寶貝女兒的大拇指卻被土撥鼠咬傷一小角，痛得當場哇哇大哭。原本是開心的家人出遊，卻要全家走一趟急診室！家長事後在網路社群平台控訴業者醫療簡陋、事後未有基本關心，呼籲要去的家長做好心理準備。

對此，江姓業者無奈表示，實在也很心疼，每個小孩子都是爸媽的寶，園區的動物都有基本防護措施，在販售飼料、牧草時已特別叮嚀手別伸到動物的籠子裡面，會造成誤咬，若不慎發生意外，真有需要的話，園區也提供公共意外險保障雙方權益。

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該家長表示，當時女兒被土撥鼠伸出來的嘴巴不小心叼住肉，直接大拇指咬掉一小角，當下她握住女兒的手，聽到很明顯撕裂聲，現場沖洗後，夫妻倆緊急進行包紮，但牧場的醫藥箱簡陋配件又少，現場沒有慰問與關心，當家長的能理解園區有寫警語，但當時連基本的關心或現場醫療應該是要完善的。

桃園市政府動物保護處表示，經查羊世界為市轄合法許可動物展演業者，桃園市動保處接獲通報後將儘速前往現場稽查是否有違反動保法的情事。另外，針對遊客與動物互動相關設施，也會重新檢視安全性，如有疑慮將令其改善。

動保處也提醒，若業者於寵物互動等設施維管或宣導不善而致民眾受傷，依情節輕重可能面臨民事、刑事責任。

桃園中壢「羊世界牧場」可愛的土撥鼠。（記者李容萍攝）

桃園中壢「羊世界牧場」在餵食區均寫有警語。（記者李容萍攝）

桃園中壢「羊世界牧場」在餵食區均寫有警語。（記者李容萍攝）

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