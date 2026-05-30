滿口牙結石厚如石牆！雲林牙醫到宅搶救臥床長者

每次出勤沈茂棻醫師都要扛著笨重的設備。（記者黃淑莉攝）

雲林醫療資源不足不均，加上高齡化，縣府積極推動在宅醫療，發現不良於行、臥床或重身心障礙者，因出門不便、還有牙醫師難預約等情況，口腔問題嚴重，甚至導致上呼吸道、肺部反覆感染，今年在宅急症照護服務新增「到宅牙醫」，申請踴躍，全縣僅2位醫師在做。

回鄉執業30多年的牙醫師沈茂棻，2020年擔任雲林縣牙醫師公會理事長投入到宅牙醫服務，去年才有第2位牙醫師張森豪加入，沈負責海線、張為山線。

請繼續往下閱讀...

臥床的人因長期沒有徹底刷牙清潔，口腔問題嚴重，沈茂棻表示，印象最深刻，一名因中風成為植物人的個案，滿口牙齒被牙結石包覆，無法用洗牙機洗，他只能用小刮刀一顆一顆把結石刮掉，就像把整座石牆打掉一樣。

沈茂棻說，鄉下多數長輩都有裝活動假牙，臥床後假牙長時間沒有拿下來鑲進牙齦裡，整個牙齦潰爛嚴重，想到他們無法喊痛令人不捨，加上口腔有細菌，易造成上呼吸道、肺部反覆感染，到宅牙醫診療協助改善口腔清潔，降低不適感及反覆感染情況，也可減輕健保負擔。

雲林91歲李姓阿公，因中風臥床，好所宅在宅照護團隊發現阿伯的口腔流血，告知家屬有到宅牙醫服務，家屬提出申請，沈茂棻帶著2名助理到宅服務，檢查發現阿公的假牙嵌進牙齦，裡面潰爛，仔細幫阿伯清洗、消毒、擦藥，還衛教家屬平日如何幫阿公清潔方法。

阿公家屬說，政府推出的在宅醫療服務、到宅牙醫服務，真的太棒了。

雲林縣衛生局表示，衛福部推動到宅牙醫服務10多年，全國各縣市個案量年年爆增，但牙醫師嚴重欠缺，主要是臥床患者無法表達，診療過程風險性高，自保的考量下，各縣市到宅牙醫醫師都缺很大。

衛生局長曾春美指出，目前雲林到宅牙醫服務申請案件有71件，衛生局持續媒合醫療團隊投入，讓偏鄉長者與失能、臥床及行動不便民眾，即使無法外出，也能獲得基本口腔健康照護。

沈茂棻說，到宅牙醫需求大，面臨困境是牙醫師不足，醫師不願投入的原因，除移動式設備笨重，每次移動都要扛上扛下，對醫師、助理是一大挑戰；還有診療過程病人可能遇到的突發狀況，對經驗不足醫師可能會心慌衍生其他問題。

另現有法令限制，安養院等機構須醫療團才能進入服務，且機構要有牙科設備，但多數機構空間設備窘迫，醫療團無法去服務，到宅牙醫也進不去，呼籲中央能有折衷辦法，對緊急有迫切需要的個案，開放到宅牙醫進入服務，改善住民的口腔問題。

雲林縣牙醫師公會前理事長沈茂棻是雲林縣第一位投入到宅牙醫，守護行動不便者的口腔健康。（記者黃淑莉攝）

雲林縣牙醫師公會前理事長沈茂棻是雲林縣第一位投入到宅牙醫，守護行動不便者的口腔健康。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法