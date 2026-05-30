颱風外圍環流影響澎湖起風 SUP出海無力折返海巡隊馳援

民眾在嵵裡海域划SUP出海，失去立槳無法讓SUP返航。（澎湖海巡隊提供）

受到普蜜颱風外圍環流影響，澎湖由西南風逐漸轉向東北風，風力達到6級，外海風力增強，但仍有民眾冒險划SUP立槳出海，遭風浪吹漂受困，自行撥手機求援，澎湖海巡火速救援平安返港，結束海上漂流驚魂記。

海巡署艦隊分署第八（澎湖）海巡隊調查指出，昨（29）日晚間8時8分接獲民眾自行報案，稱其於馬公嵵裡南近岸海域操作SUP立式划槳時，因風浪過大，立槳不小心漂走，失去操作動力的SUP無法返回岸際，並逐漸向外海漂流，眼見夜色愈來愈暗沉，伸手不見五指，因此緊急由隨身手機撥打電話，請求澎湖海巡隊派艇救援。

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第八（澎湖）海巡隊接獲報案後，第一時間調派線上CP1081艇前往救援，晚間8時33分於馬公嵵裡南0.83浬發現待救民眾，隨即實施救援，將民眾及SUP艇拉上艇，經初步評估，該民眾身著救生衣，身體狀況良好，意識清醒，無明顯外傷，隨後由海巡艇接駁安全載回馬公港。

海巡署呼籲，近期因颱風外圍環流影響，澎湖海域海象多變，沿海常有強勁陣風及離岸流，民眾至各水域遊憩時應注意自身安全，海巡單位針對轄內遊憩重點水域均加強巡弋，民眾如有任何需要協助之情事，皆可撥打海巡署服務專線「118」，海巡署將立即於第一時間派員前往馳援。

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