台中教甄考試前3天突釋出暴量教師缺 這科錄取率秒變100％

台中市國中小學教甄每年均吸引報考。（市府提供）

台中市國中小學教師甄選訂明（31日）舉行初試，教育局28日突公告暴量新增缺額，國中激增多達219個教師缺，比原公告112人缺額多出將近兩倍，其中童軍缺額從1人增為8人，8人報名，錄取率從10%秒變100%，理化科錄取率也從30%飆升到76%，引發熱議。

教育局強調，已往均是分兩階段公告缺額，主因搭配5月教師介聘作業完成，釋出介聘缺額，另今年國中新生增班40餘班，沒有減班超額教師問題，為降低代理教師比，請各校清出管控員額以符合8%規定，簡章本來就明訂在5月28日公告增額名額。

請繼續往下閱讀...

因應少子化學校減班出現超額教師，教育部規定各校可控留8%教師員額，日前市議員陳俞融等人質疑學校控管過頭不開缺，有學校代理教師比高達55%，代理教師比正式師資還多，嚴重影響教學穩定；教育局長蔣偉民允會請學校儘量開缺。

台中市國中小學教甄訂明天初試，教育局突在28日、考試前3天，公告暴量新增缺額，國小原開缺241人，新增額112人，總開缺353人；但國中原開缺112人，新增219人、是原公告名額近兩倍，總開缺數激增到331人。

國中多數類科報名人數仍遠高於開缺數，以英文科最競爭，雖從13人增額35人，但38缺有209人報考，錄取率僅18%；國文科錄取率22%，但童軍缺額從1人增為8人，8人報名，錄取率秒變100%，理化科從16人增為42人，55人報考，錄取率也從30%提高到76%。

暴量教師缺引發熱議，也有部份民眾抱怨，開缺數攸關錄取率，早知道缺這麼多4月就報名台中教甄了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法