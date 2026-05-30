台大送出上萬名畢業生 校友林子鈞：台灣可輸出有溫度影響力

台大今日舉行114學年度畢業典禮，共有1萬1543名畢業生完成學業。（記者叢昌瑾攝）

國立台灣大學今（30）日舉行114學年度畢業典禮，共有1萬1543名畢業生完成學業，其中包括5497名學士、5440名碩士及606名博士。台大經濟系校友、「遠山呼喚」共同創辦人林子鈞擔任致詞貴賓，長期投入尼泊爾等亞洲教育發展與公益行動，年僅31歲的他笑說，台大邀他致詞「如同投出曲球」，以重修微積分3年的經驗勉勵學弟妹，強調有些事情真正在乎，就不會只是走過，而是用一生熱情去回應，台灣輸出的不只是科技和半導體，還可以輸出「具溫度的影響力」。

台大校長陳文章致詞勉勵畢業生，在人工智慧AI快速發展的今天，知識取得十分容易，能力的定義正被重新改寫，而當科技工具越來越強大，人類還剩下的是「價值判斷、同理心、創造力及對社會的責任感」，不要害怕失敗，保持韌性與熱情，持續學習與跨域探索，並以具體行動回應社會需求，為世界帶來正向改變，「讓社會因你而更好一點」。

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台大打破院系框架，由學生自主設計專屬學位的「校學士」創新學制，則迎來重要里程碑。今年共有16位畢業生，成功孕育出「航空與太空工程」、「動畫設計與行銷傳播」及「地域創生」等新興跨域領域，人數創新高，其中更首度有8位學生以單一「校學士學位」畢業，截至今年已有4屆學生，累計有143位學生參與。

陳文章表示，大學教育的價值更重要的是培養全人發展能力，未來社會重視的不再只是「學過什麼」，而是「能解決什麼問題」，在面對充滿變化與不確定性的未來，「韌性」非常重要，有勇氣正視脆弱，從來不是逃避，而是一種深刻自覺，唯有走過困難的人，才能走得更遠，並舉「遠端伺服器管理晶片」領導企業信驊公司董事長林鴻明為例；而法律系校友高瑞錚引用黑格爾的話：「一個民族有一些仰望星空的人，這個民族才有希望」，提醒在面對現實時，仍需抬頭仰望理想、公義與責任。

畢業生代表、來自坦尚尼亞的環境工程學研究所博士班畢業生內森，出身貧困家庭，童年曾在月光下讀書、在沙地上練習數學，獲資助來台求學，順利取得博士學位。他在台大期間創立非洲同學會，也促成台大與坦尚尼亞大學合作交流，已在台灣成家立業，每月仍省下生活費資助家鄉學童就學，期許未來返鄉創辦學校。他說：「不要只想著領導，而是先學會服務。」畢業生代表、法律系學生林佳緯則不侷限於法律專業，結合社會學、大氣科學與商業思維理解世界，且善用所學承擔社會責任。

台大經濟系校友、「遠山呼喚」共同創辦人林子鈞擔任致詞貴賓，他笑說，台大邀他致詞「如同投出曲球」。（記者叢昌瑾攝）

台大校長陳文章勉勵畢業生：「讓社會因你而更好一點」。（記者叢昌瑾攝）

畢業生代表、來自坦尚尼亞的環境工程學研究所博士班畢業生內森（右一），已在台成家立業，期待未來返國服務。（記者叢昌瑾攝）

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