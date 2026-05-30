台62線助攻 宜蘭壯圍擬打造200公頃產業園區

台62線延伸至宜蘭路線示意圖。（資料照）

宜蘭縣政府規劃台62線產業園區，面積約200公頃，落腳壯圍鄉大福地區，目前正在做可行性評估，希望藉由園區的設置，引進智慧製造、綠色科技與生技醫療等高附加價值產業，達成強化區域產業鏈結與升級，同時結合觀光與文化資源，促進產業多元發展。

行政院已於去年11月核定通過，台62線瑞濱延伸宜蘭頭城串連國道5號可行性評估，交通部今年3月也委託辦理綜合規劃及環評作業，該路廊長45公里，規劃8個長短隧道穿越雪山山脈到頭城，可作為國5替代道路，紓解雪隧壅塞車潮，推估工程2042年完工、經費1845億元。

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縣府因應台62線延伸宜蘭，影響頭城、礁溪與壯圍等鄉鎮，規劃設置62線產業園區，初步已完成基地選址分析，暫以壯圍鄉大福地區為設置範圍，面積約200公頃，但因涉及農業用地變更與地下水管制區，目前正在進行可行性評估，若評估可行，後續將依產業創新修例擬具可行性規劃報告，報請中央核定園區設置。

縣府表示，園區的規劃是配合台62線延伸宜蘭所增加的產業需求，並可將閒置尚未利用土地進行轉型開發，完成後可引進智慧製造、綠色科技與生技醫療等高附加價值產業，促進宜蘭在地產業升級，並與北部科技走廊形成互補，提升整體產業競爭力。

縣府指出，園區進駐企業可吸引青年返鄉就業，也可帶動周邊物流、餐飲、住宿與零售等服務業需求，創造多元就業機會，活絡地方經濟，壯圍鄉擁有豐富自然資源與文化景觀，亦可結合發展觀光休閒產業，發展屬於自己的特色產業，提升產業附加價值。

台62線產業園區落腳壯圍，圖為基地位置與範圍。 （宜蘭縣政府提供）

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