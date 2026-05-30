苗栗貓裏喵親子公園公廁不敷用 斥資500萬修繕增建

苗栗市貓裏喵親子公園，現行公廁設施不敷使用，市公所將辦理修繕及增建工程。（記者彭健禮攝）

苗栗市貓裏喵親子公園，為熱門親子遊憩地點，原有公廁設施不敷使用，市公所獲縣府補助加自籌共計500萬元，將辦理修繕及增建工程，提供民眾更舒適、便利的如廁空間。

貓裏喵親子公園是苗栗縣首座大型親子公園，佔地約1公頃，以海洋世界為主題，設有9公尺高八爪章魚溜滑梯、貝殼造型溜滑梯、共融式鞦韆、沙坑等兒童遊樂設施，2019年啟用以來，深受喜愛，逢假日常見親子共遊。

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隨著使用頻繁，現有公廁空間已逐漸不敷需求，市公所透過爭取縣府年度之公廁品質改善計畫，獲193萬元補助，並自籌307萬元，將辦理貓裏喵親子公園公廁修繕及增建工程，除既有公廁整體修繕，也規劃再增設男廁3間（含小便斗5座）、女廁6間及親子廁所1間。

市公所表示，該工程目前辦理委託設計及監造案公開招標作業中，會先進行公廁增設部分，待增設完成，再行現行公廁整修，不影響造訪民眾「方便」。

苗栗市長余文忠表示，公共廁所不僅是民眾外出時的重要設施，更是展現城市形象與生活品質的重要指標。他感謝縣府支持，期盼完工後，能進一步提升公園整體服務品質與遊憩環境，也呼籲大家共同維護公廁清潔與乾爽。

貓裏喵親子公園是苗栗縣首座大型親子公園，2019年啟用以來，深受喜愛。（記者彭健禮攝）

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