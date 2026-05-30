為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗貓裏喵親子公園公廁不敷用 斥資500萬修繕增建

    2026/05/30 09:59 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗市貓裏喵親子公園，現行公廁設施不敷使用，市公所將辦理修繕及增建工程。（記者彭健禮攝）

    苗栗市貓裏喵親子公園，現行公廁設施不敷使用，市公所將辦理修繕及增建工程。（記者彭健禮攝）

    苗栗市貓裏喵親子公園，為熱門親子遊憩地點，原有公廁設施不敷使用，市公所獲縣府補助加自籌共計500萬元，將辦理修繕及增建工程，提供民眾更舒適、便利的如廁空間。

    貓裏喵親子公園是苗栗縣首座大型親子公園，佔地約1公頃，以海洋世界為主題，設有9公尺高八爪章魚溜滑梯、貝殼造型溜滑梯、共融式鞦韆、沙坑等兒童遊樂設施，2019年啟用以來，深受喜愛，逢假日常見親子共遊。

    隨著使用頻繁，現有公廁空間已逐漸不敷需求，市公所透過爭取縣府年度之公廁品質改善計畫，獲193萬元補助，並自籌307萬元，將辦理貓裏喵親子公園公廁修繕及增建工程，除既有公廁整體修繕，也規劃再增設男廁3間（含小便斗5座）、女廁6間及親子廁所1間。

    市公所表示，該工程目前辦理委託設計及監造案公開招標作業中，會先進行公廁增設部分，待增設完成，再行現行公廁整修，不影響造訪民眾「方便」。

    苗栗市長余文忠表示，公共廁所不僅是民眾外出時的重要設施，更是展現城市形象與生活品質的重要指標。他感謝縣府支持，期盼完工後，能進一步提升公園整體服務品質與遊憩環境，也呼籲大家共同維護公廁清潔與乾爽。

    貓裏喵親子公園是苗栗縣首座大型親子公園，2019年啟用以來，深受喜愛。（記者彭健禮攝）

    貓裏喵親子公園是苗栗縣首座大型親子公園，2019年啟用以來，深受喜愛。（記者彭健禮攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播