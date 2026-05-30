縱谷原遊會票券6月開賣！ 賞金針花季、部落美食快手刀訂房

暑假的花蓮在六十石山可以欣賞美麗金針花毯，同時俯瞰世界級的花東縱谷美景。（記者花孟璟攝）

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處也在花季時期舉行部落觀光活動「縱谷原遊會－部落食樂園」，今年將在8月20日至23日舉辦，將以「原釀」作為年度主題盛大登場。縱管處表示，花蓮的赤科山及六十石山8月有金針花季，歡迎遊客到花蓮走走，因為山上的民宿房間不多，遊客要搶要快！

其中8月20-21日為企業野宴場次（須購票入場），8月22、23日為活動日（自由入場）。從原住民族世代傳承的釀造文化出發，延伸出關於土地、作物、時間與共享的生活哲學，打造一場融合飲食體驗、文化故事與旅遊魅力的夏季盛會。今年更集結超過百位部落夥伴共同參與，攜手呈現花東縱谷豐厚的文化能量與地方特色。

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花東縱谷國家風景區管理處昨舉辦暑假縱谷觀光宣傳活動，由行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義、交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處長許宗民、花蓮縣政府觀光處等，共同將小米投入「原釀」陶甕，象徵文化在時間中沉澱累積，將如同酒液一樣香醇，展現原住民族釀酒文化中對天地的敬意。

行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義說，夏季的花東縱谷有南往北的各部落豐年祭慶典，還有美麗的金針花海，災後行政院各部會刻正推動花東地區的交通修復、山林整治與經濟建設，朝著「提供安全環境，讓遊客快樂旅遊」的方向邁進，也期盼今年度的「縱谷原遊會－部落食樂園」能吸引大量遊客前來花東旅遊。

「縱谷原遊會－部落食樂園」今年第6屆，縱管處長許宗民說，原遊會的6大主題區域，包括擴大舉辦「縱谷星空餐桌」為核心的「限定野宴」，品嚐大地醞釀的原始美味；在「山野獵場」挑戰射箭與傳統童玩，感受山林生存的古老智慧；或走入「美學家屋」親手製作祝福毛球吊飾與藤編竹盤，體驗細膩的部落工藝美學；並在「mumu 廚房」透過時令野菜捲與酒釀製作，深入領略與時間共生的「原釀」飲食哲學。

除了需預約的深度體驗，活動期間開放自由入園，集結百位部落夥伴、超過30攤精選特色的「選品市集」，更邀請到舒米恩、柏霖PoLin等10組原民表演團體接力於「山谷舞台」登台，引領旅客全方位沈浸在花東縱谷悉心醞釀的夏日部落風情中。

縱管處指出，8/22、8/23活動日體驗票券已正式開賣，8/20、8/21野宴場票券將於6月5日正式販售。

詳洽縱管處官網https://www.erv-nsa.gov.tw/、售票連結

https://valleytour.rezio.shop/zh-TW。

縱谷園遊會今年以原住民釀造為主題，票券6月開賣。（縱管處提供）

縱谷園遊會今年以原住民釀造為主題，票券6月開賣。（縱管處提供）

縱谷園遊會今年以原住民釀造為主題，縱管處宣傳活動舉行啟動儀式，把小米投入陶甕象徵活動起跑。（縱管處提供）

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