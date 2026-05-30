9校學子新秀展身手 景觀設計走向永續共生

第12屆景觀新秀展《浮韌》於台北松菸文創園區展出，來自9所大專校院景觀相關科系畢業生展現專業與創意。（中華民國景觀學會提供）

青年學子展現景觀設計實力與創意！第12屆景觀新秀展《浮韌》於台北松菸文創園區展出，來自9所大專校院景觀相關科系畢業生，以「水母」作為核心視覺意象，呈現新世代景觀人在氣候變遷、都市轉型與社會需求變動之下，如何以彈性回應環境，在限制中尋找永續與共生的設計方向。

該展昨起至下週一於松菸文創園區展出，開幕式包括中華民國景觀學會理事長鄧浩、內政部次長董建宏、中華民國景觀公會全國聯合會理事長陳延任、台北市副市長林奕華等產官學界代表出席，對於學生展現景觀專業面對氣候變遷、都市韌性與環境永續議題時，所具備的觀察力、整合力與調適能力皆給予高度評價。

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作品則來自東海、勤益科大、朝陽科大、中原、嘉義、輔仁、中興、文化、台大等校學生的畢業作品組成，內容涵蓋都市更新、文化地景、生態修復、社區營造、氣候調適與公共空間再造等多元議題。不同學校以各自的基地觀察、設計方法與敘事角度，回應當代城市與自然之間日益複雜的關係，也讓觀眾看見景觀設計不僅是空間美學，更是一種面對未來環境挑戰的整合性專業。

中華民國景觀學會理事長鄧浩指出，在極端氣候變遷的當代，景觀正是回應環境挑戰的關鍵專業。他期許「畢業展不只是學習的成果展現，更是你們踏入專業現場的精彩起點。」面對不斷變動的環境與社會需求，他勉勵新一代設計者要永遠保持敏銳的感受與觀察，從土地與人的親密關係中，追尋並創造設計的深刻價值。

中華民國景觀學會秘書長陳盈婷認為，景觀並非單向地改造土地，而是透過觀察山的脈動、水的流向、植被的生長與人群的節奏，在自然與城市之間尋找適切的介入方法。景觀設計在當代社會中，必須同時處理自然系統、城市生活、文化記憶與公共需求；而新世代景觀人也正在這些流動的條件之中，學習如何回應、調整，並提出更具韌性的空間想像。

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