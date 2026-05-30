中市抽檢兒童耳機 雙酚A、塑化劑10款均過關

台中法制局抽檢10款兒童耳機驗塑化劑及雙酚A，確保兒童使用安全。（市府提供）

科技運用年齡層下降，兒童接觸3C產品機會多，台中市法制局抽檢市售產地來自中國、泰國等地的兒童專用耳機，檢測塑化劑、雙酚A，10款耳機均未檢測出相關化學物質，僅其中一款未標示產地、進口商名稱與國外製造商名稱，已經移請業者所在新北市查處。

台中市法制局有鑑於國外有一項調查、歐盟資助研究單位「ToxFree LIFE for ALL」計畫，檢測了81款市售耳機，發現多數含有塑化劑與雙酚A，因均屬於環境荷爾蒙，可能影響孩童發育、增加癌症風險，近日也從網路與實體店面選出10款兒童耳罩式耳機，委託專業機構檢驗。

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法制局指出，抽檢10款耳機產地包括泰國、中國、越南，價格從380元到1790元不等，目前國內針對非醫療器材的耳機未將塑化劑與雙酚A納入檢驗項目，本次採取CNS 15503「兒童用品一般安全要求」引用的試驗方法，委託財團法人台灣商品檢測驗證中心，檢測直接接觸人體皮膚的耳墊部位。

法制局長李善植表示，經檢驗後10款耳機均未檢測出塑化劑及雙酚A，但有一款未標示產地、國外製造商名稱、進口商名稱、地址及電話等資訊，疑似違反商品標示法規定，已移請業者所在地新北市查處。

消保官呼籲，業者應落實商品標示的完整性，消費者購買兒童耳機時也要注意標示是否完整清楚，優先選擇有提供保固的商品，購買可充電或含電池的藍牙耳機也應選購有商品檢驗標籤的產品；長時間使用耳機可能影響聽力，家長應注意孩童使用方式。

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