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    首頁 > 生活

    高雄火車站圓形廣場唯一「不開放」的電扶梯 台鐵：以後會通高鐵

    2026/05/30 09:26 記者王榮祥／高雄報導
    高雄車站圓形廣場內唯一不開放的電扶梯，引起部分乘客好奇，（記者王榮祥攝）

    高雄車站圓形廣場內唯一不開放的電扶梯，引起部分乘客好奇，（記者王榮祥攝）

    台鐵新高雄車站大部分設施均已啟動，但下沉式圓形廣場有一部電扶梯始終被紅龍柱圍著不開放，引起部分乘客好奇；台鐵站方說明，那座電扶梯以後會通往高鐵。

    高雄車站地下圓形廣場雨天棚於2024年12月底正式啟用，相關設施、空間陸續開放，由於與高雄捷運共構，加上高捷設在高雄車站的地下商場規模不斷擴充且人氣暴漲，車站人流持續增加。

    有外地乘客注意到，車站有超過30部電扶梯，唯獨在地下圓形廣場的有一部電扶梯始終不開放，電扶梯入口被紅龍柱圍著，並設有告示牌寫著「辦公區域、非請勿入」。

    站方說明，這部電扶梯是通往高鐵預留空間，將等高鐵完工通車才會對外開放，目前預留空間內已有鐵道局人員進駐，進行高鐵南延屏東計畫中的高雄車站工程前置作業。

    鐵道局日前在立院交通委員會考察中指出，高鐵高雄車站月台層已施作部分空間，並預留往轉成層電梯、電扶梯開口；整個高鐵南延屏東計畫目標2027年底完成環評，再併綜合計畫呈報行政院，計畫核定後約11年通車營運。

    高雄車站與高雄捷運共構，地下動漫商場與圓形廣場的假日市集，吸引不少民眾參訪。（記者王榮祥攝）

    高雄車站與高雄捷運共構，地下動漫商場與圓形廣場的假日市集，吸引不少民眾參訪。（記者王榮祥攝）

    高雄車站人氣逐漸升溫，培育快兩年的植栽也成熟，圖為天棚樣貌。（記者王榮祥攝）

    高雄車站人氣逐漸升溫，培育快兩年的植栽也成熟，圖為天棚樣貌。（記者王榮祥攝）

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