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    首頁 > 生活

    瘦弱病貓流落汐止街頭不治 飼主未妥善照護遭罰4.5萬

    2026/05/30 09:25 記者黃子暘／新北報導
    新北市汐止區龍安街一帶日前有熱心民眾發現一隻極度瘦弱、有嚴重上呼吸道感染的貓，送醫後仍然不治。（陳情人提供）

    新北市汐止區龍安街一帶日前有熱心民眾發現一隻極度瘦弱、有嚴重上呼吸道感染的貓，送醫後仍然不治。（陳情人提供）

    新北市汐止區龍安街一帶日前有熱心民眾發現一隻極度瘦弱、有嚴重上呼吸道感染的貓，動物保護防疫處指出，民眾將貓咪送醫後，經掃描晶片確認為有主貓隻，但貓咪仍因病重死亡，飼主經通知後未到案說明原因；動保處依「動物保護法」等法規，針對飼主疏縱及未完成防疫措施等違規行為，處4萬5000元罰鍰。

    動保處表示，貓咪因病重引發敗血症及低血糖不治，經調查晶片資料比對後確認死亡貓隻為已絕育混種母貓，並根據調查事證，確認飼主未盡到妥善照護義務；依「動物保護法」第5條第2項第10款規定，寵物飼主對其管領動物，應提供妥善照顧，此案經綜合醫療紀錄及調查事證後，認定構成違規事實，依同法第30條裁處罰鍰1萬5000元。

    此外，動保處說，飼主未依規定完成狂犬病疫苗防疫卻放養貓隻的行為違反「動物傳染病防治條例」第13條第2項及市府公告規定，裁處罰鍰3萬元。

    動保處呼籲，飼養寵物即負有妥善照顧責任，飼主除了提供適當飲食、醫療及生活環境外，每年對於未管領於室內貓，應定期施打狂犬病疫苗，也應避免寵物任意在外遊蕩，以免發生意外，民眾如發現疑似動物受虐、棄養或疏於照護，可通報1999或撥打1959動物保護專線，共同守護動物福祉。

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