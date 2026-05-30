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    首頁 > 生活

    屏東高樹芒果盛產上市 「農民黨一號」香甜多汁少纖維

    2026/05/30 09:21 記者葉永騫／屏東報導
    高樹鄉無毒芒果上市，各種品項芒果都通過農藥檢測。（記者葉永騫攝）

    高樹鄉無毒芒果上市，各種品項芒果都通過農藥檢測。（記者葉永騫攝）

    屏東縣高樹鄉芒果進入盛產採收季，由屏東縣好菓子合作社農民用心栽培的「農民黨一號」、玉文與西施等特色芒果正式上市，強調健康、安全、香甜的高品質，採收的芒果全數通過農藥殘留檢測，讓消費者安心品嚐高樹鄉芒果好滋味。

    高樹鄉位於水源保護區，好山好水好空氣，東北季風帶來乾爽氣候，降低露水殘留與病蟲害發生率，成為芒果生長的絕佳環境，目前全鄉芒果栽培面積約達200公頃，主要品種包括農民黨一號、玉文及西施等，近年來推動無毒栽培管理，建立安全農業品牌，「農民黨一號」芒果因帶有淡雅土芒果香氣，果肉細緻、多汁、纖維少，不亞於愛文芒果，農民不使用化學肥料、植物生長調節劑及果實著色劑，雖然外觀不夠鮮豔亮麗，但呈現自然成熟風味。

    為了讓民眾一次品嚐不同品系芒果的獨特風味，好菓子合作社農民推出綜合禮盒，將農民黨一號、玉文與西施等品種搭配組裝，提供消費者更多元的味覺享受，也可依需求指定單一品種訂購，價格平易，5台斤裝禮盒，內含農民黨與西施兩品種，每盒420元，含運530元；10台斤裝則包含玉文、農民黨與西施三品種，每盒800元，含運930元，皆採郵局常溫宅配配送。相關訊息可洽屏東好菓子合作社黃經理0926-474-671。

    今年的芒果又香又甜。（記者葉永騫攝）

    今年的芒果又香又甜。（記者葉永騫攝）

    農民黨一號芒果採取自然成「在欉黃」（記者葉永騫攝）

    農民黨一號芒果採取自然成「在欉黃」（記者葉永騫攝）

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