教育部投上千萬推動學前融合教育社群 提升幼兒教學品質

台東縣成功國小附幼成立社群，成員討論融合活動中幼兒的情緒行為輔導策略。（教育部提供）

因應少子化，總統賴清德近日公布「台灣人口對策新戰略——家庭支持篇」18項措施。而為提升學前融合教育品質，教育部自109學年度起推動「學前融合教育教師專業學習社群」，鼓勵教保服務人員、學前特教教師及相關專業人員依實務需求自主組成學習團隊，共同探討融合教育議題。統計至114學年度止，已補助1044萬餘元，協助全國成立469個專業學習社群，打造第一線教育工作者交流與成長的平台。

教育部國教署組長王慧秋說明，融合教育強調讓不同能力與發展需求的幼兒，都能在同一學習環境中獲得適當支持與成長機會。對學前教育現場而言，如何兼顧一般幼兒與特殊需求幼兒的學習需求，是教師經常面臨的重要課題，因此透過專業學習社群分享經驗與共同備課，有助於提升教學品質。

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以台東縣成功國小附設幼兒園為例，今年以「運動與心理支持大力士」為主題成立社群，聚焦融合教育相關法規、教師情緒調適與適應體育教學三大面向。透過專題講座、課堂觀察與教學回饋等方式，協助教師提升情緒覺察與調節能力，進一步發展符合幼兒需求的適應體育活動。學校說明，由於部分成員位處交通不便地區，該社群也採用實體與線上混合方式進行交流，突破地域限制，讓教師能持續參與專業成長。

此外，金門縣立金城幼兒園以「普、特融合－動手動腦一起玩」為主題，透過桌上遊戲與教玩具設計課程，結合差異化教學理念，討論如何依照幼兒個別需求調整教學策略。教師也學習改造玩具中的電子電路與開關設計，創造更多自然且有趣的學習情境，讓不同身心發展狀況的幼兒都能參與活動，提升學習動機與自信心。

王慧秋指出，學前階段是幼兒發展的重要關鍵期，教保服務人員、特教教師及相關專業人員更是支撐融合教育的重要力量，透過自主組成的專業學習社群，不僅能促進教學經驗交流，也能建立更貼近現場需求的支持系統，將持續結合跨領域專業資源，支持教師專業成長，打造更友善、多元與包容的教保環境，讓每位幼兒都能在適性支持下安心學習與健康成長。

金門縣立金城幼兒園教師社群成員，共同發想市售桌遊的差異化教學方式。（教育部提供）

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