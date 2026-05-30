台灣第一水庫阿勃勒綻放 黃金花雨健走登場

虎頭埤的阿勃勒陸續綻放中，參加健走的民眾，沿著湖畔遊賞黃金花雨。（記者吳俊鋒攝）

有「台灣第一水庫」之稱的虎頭埤，園區內逾百株阿勃勒盛放中，市府觀光旅遊局年度盛事「黃金花雨健走」活動今天登場，上千親子湧至，沿著環湖步道遊賞季節限定的浪漫美景，歡度週休假期。

觀旅局表示，目前虎頭埤的阿勃勒綻放率已達6成，昨天有降雨，預計下個月上旬進入滿開，盛景可期，民眾不要錯過。

請繼續往下閱讀...

健走活動在園區門口的迎賓廣場集合，台南市長黃偉哲帶領各界貴賓鳴笛出發，全程2.5公里，在一片綠林中，感受黃金阿勃勒的詩意，以及紅色鳳凰花的艷麗，也飽覽虎頭埤的湖光山色，立委陳亭妃等地方各界也到場聯手行銷地方美景。

黃偉哲表示，台南雖被稱為「鳳凰花城」，其實阿勃勒黃金雨也很強，是全市特色景觀之一，在虎頭埤結合自然生態，舉辦有益健康的活動，別具意義，更能促進觀光。

黃偉哲指出，虎頭埤雖有150年歷史，目前仍在運作，提供灌溉，服務農民，堪稱「活的古蹟」，環湖步道也已修築完成，串連園區的山光水色，加上全齡式的遊戲場，適合大小朋友一起來，創造美好的夏日回憶。

觀旅局長林國華說，活動路線的設計，是讓民眾沿著湖畔，以及園區步道漫步，在阿勃勒花海陪伴下探訪特色景點，吸引更多民眾走進虎頭埤，感受台南初夏最迷人的黃金雨之美。報名參加且完成健走的民眾，獲得活動限定的黃金花雨紀念品，親手DIY製作屬於自己的小獎座，將成就感與美好回憶一起帶回家。

虎頭埤的阿勃勒陸續綻放中，市府觀旅局舉辦的黃金花雨健走活動熱鬧登場。（記者吳俊鋒攝）

虎頭埤的阿勃勒黃金花雨健走活動，上千人參加，場面熱烈。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法