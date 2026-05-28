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    首頁 > 生活

    Netflix宣傳國片《大濛》上線 留言區全歪樓：翻譯不要支言支語

    2026/05/28 16:11 即時新聞／綜合報導
    「Netflix」小編在社群平台「Threads」發文宣傳國片《大濛》上線，沒想到網友一片倒歪樓「請Netflix尊重使用繁體字及適合當地用語，不要在繁體使用國家播放簡體字預告以及翻譯使用中國語境用語」。（資料照，華文創提供）

    「Netflix」小編在社群平台「Threads」發文宣傳國片《大濛》上線，沒想到網友一片倒歪樓「請Netflix尊重使用繁體字及適合當地用語，不要在繁體使用國家播放簡體字預告以及翻譯使用中國語境用語」。（資料照，華文創提供）

    以台灣白色恐怖時期為背景的時代劇情片《大濛》今（28日）於串流平台「Netflix」上線，「Netflix」小編在社群平台「Threads」發文宣傳，沒想到網友一片倒歪樓「請Netflix尊重使用繁體字及適合當地用語，不要在繁體使用國家播放簡體字預告以及翻譯使用中國語境用語」、「翻譯能不能不要支言支語」。

    「Netflix」小編發文宣傳《大濛》「今天下班想搭趙公道的三輪車回家，然後吃地瓜+油條看大濛」，沒想到沒有網友買單，反而趁機客訴近日Netflix的翻譯頻頻出包，不是出現簡體字，就是有疑似在台灣前面加上「中國」，因此有網友懷疑，是Netflix所聘請的翻譯為中國人，這些是來自小粉紅的自我審查。

    網友紛紛留言表達對近期翻譯的不滿，「你們翻譯是找中國人翻的嗎？ 中國又不能看Netflix，是貼心的讓他們無痛盜版嗎？」、「字幕請用正體中文」、「請使用繁體字，請使用當地用語，請找當地配音員，請正視使用者的客訴」、「請Netflix 尊重使用繁體字及適合當地用語，不要在繁體使用國家播放簡體字預告以及翻譯使用中國語境用語」、「請Netflix做好正體中文（台灣）及正體中文（香港）字幕。給您一根油條時間」、「大濛片商就有提供繁體及英文字幕了，netflix你們是在「表中」什麼嗎？」、「大濛請立即改回正確的繁體中文翻譯！不要在這種事情上做手腳，很低級」。

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