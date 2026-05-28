熱「暑」！新北涼適地圖據點今年將增至130處 高溫即啟動跨局處應變

新北市長侯友宜今赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

近幾日炎熱高溫讓民眾吃不消，中央氣象署昨日統計北北基出現5月高溫新紀錄。新北市議員江怡臻今（28）日質詢表示，為對抗熱傷害，環境部推出「涼適地圖」，要求地方政府也增列場所，試問新北市的狀況，以及跨局處有作為？市長侯友宜等人回應，20日已啟動跨局處高溫應變機制，包括關心獨居長輩、經濟弱勢家庭，溫度達一定標準，就會啟動灑水車、發布新聞宣導預防熱傷害，目前新北已經有121個室內外涼適據點，今年會增加到130個給大家使用。

江怡臻指出，今日仍舊高溫炎熱，早上也收到EOC高溫特報通知，但預防熱傷害須跨局處合作，市府有無跨局處的城市降溫計劃，針對降溫提出目標？據她了解，勞工局已提供風扇衣補助，交通局試辦人行道陽傘計劃、農業局聯合北台灣8縣市一起種樹；環境部推出高溫涼適地圖，試問新北市的據點狀況。

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侯友宜說，5月20日市府已啟動跨局處高溫應變機制，尤其對轄內獨居長輩、經濟困難無法裝設冷氣的家庭等加強關懷；只要高溫36度連續3天以上，或達38度，就會啟動應變機制，市府會透過新聞稿發布相關宣導，各公所啟動關懷，環保局啟動灑水車降溫，勞工局要通報各營造單位高溫預防。

侯友宜表示，環境部建置的涼適地圖，目前有121個場所，包括板橋435藝文特區、板橋放送所等處，都會開放市民用，今年會增加到130個。

環保局長程大維補充，對抗高溫，要從基礎設施設計就融入相關思維，目前大型開發案就有引風、保水、增加綠化面積的規定，達一定規模的建築也要取得綠建築標章等，重要道路則要要栽種喬木、灌木等等，市府跨單位均在權管業務內依法推動降溫措施。

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