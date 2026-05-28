東海大學遭質疑收租放任廠商堆裝置垃圾 校方稱文創活化空間

東海大學在雜林與閒置空間設置利百代文創空間。（校方提供）

東海大學校區本學期邀廠商進駐，在雜林與閒置空間設置利百代文創空間，新建休憩平台吸引民眾、親子停留，建築系退休副教授阮偉明批評，學校為賺錢放任廠商為所欲為，將物件堆放到校園公共空間裡，店家用貨品侵占騎樓，「每次經過這條小徑，都要被迫忍受路旁這堆巨型裝置垃圾」，嚴重影響心情。

阮偉明發文指出，東海大學是全國唯一被列為文化景觀校園，校方只管收租，對於毫無美感塑膠製品擺設，顯然既無規範，也不審查，搞不好還樂見其成，連戶外空間都可出租獲利，不明瞭校園裡，任何局部意象都代表學校整體形象。

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東海大學於2021年通過台中市文化資產審議會登錄，成為全國唯一被列為「文化景觀」大學校園，知名建築師貝聿銘設計路思義教堂 （The Luce Chapel），以及文理大道 （Liberal Arts Boulevard）林蔭大道為知名景點。

民眾李先生說，猛一看（鉛筆造型）以為來到士東國小，林先生表示，無敵醜陋，謝小姐回應說，小孩常在這裡玩，硬鋪面太多，沒有必要，阮偉明回覆稱也覺得，草坪最好，這「舞台」從未見過它被使用。

東海大學說，利百代文創空間配合新建休憩平台整體規劃設置，當地原為雜林與閒置空間，長期缺乏完善整理與公共使用功能，經重新整建後，現已成為兼具休憩、美感與社區交流功能開放式平台。

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