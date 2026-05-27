大17歲不帥卻超罩！25歲正妹暗戀幽默工程師求倒追 網曝一招必中

一位女網友近日在網上自曝在職場暗戀大自己17歲的男同事。示意圖，與本文無關。（情境照）

一位女網友近日在網上自曝在職場暗戀大自己17歲的男同事，雖然對方長得不帥，但個性幽默，做事能力也好，這樣的反差讓她很喜歡，詢問廣大網友要如何倒追，引發熱議。

原PO最近在Dcard上發文表示，自己今年25歲，在某科技業上班擔任助理，男同事則是42歲的工程師，「同事單身沒結婚過，老實說我也不知道為什麼他單身，只知道他穩定在相親中，雖然長得不帥但蠻好笑的，做事也很罩，然後有時候很屁很像直男。我做事很慢又菜到不行，他還是會對我講話很溫柔，但對廠商跟其他部門的人又會一直講垃圾話，那種反差讓我很喜歡。」

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原PO自認條件還算不錯，一直都有追求者，偶爾會被稱讚可愛、漂亮，家裡小康，自己也有些存款，就是不太會跟異性講話，「但我常常藉工作話題找他講話，他也會很認真跟我講，然後就會幫我上課，過程會靠得比較近，我很喜歡這種時候。早上去公司我也會主動跟他打招呼，但他下班都不會主動跟我掰掰……」

原PO懊惱，「我不知道怎麼加深關係，感覺要跟他聊天私人的話題也聊不起來，他也不太會主動找我講話，雖然有要到賴跟IG，但完全沒聊過。這已經是我主動跟男生講過話最多的人了，學生時期我幾乎不會跟異性講話。請問大家，我該怎麼追他啊？」

貼文曝光後掀起熱議，「以這個情況來說，你不需要技巧，只要直接跟他聊天約他吃飯跟他說你喜歡他，就會成功了」、「他簡單來說就是從來沒想過妳會喜歡人家啦，你自己想想看一個40幾歲的男人了然後去熱情傳訊息給一個年下的小妹妹，要是妳的貼文是覺得他很噁男怎麼辦？」、「差17歲男生會顧慮很多，如果喜歡妳得要主動一點」、「看完覺得妳可能需要比較主動一點，對方可能會有很多顧慮，除了年紀，也可能會擔心是不是會錯意，會怕變成自作多情的人」。

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