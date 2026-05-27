駕「小風箏水翼」衝小琉球 亞錦賽銀牌莊九為乘風破浪畫面曝

莊九為以小風箏水翼橫渡小琉球。（莊九為提供）

大鵬灣國家風景區今年復辦重型帆船「橫渡小琉球」賽事，再度掀起討論。而2022年亞錦賽風箏水翼亞軍莊九為日前透過「小風箏水翼」，花了38分鐘登島，寫下創舉在網路爆紅，他說，台灣四周環海，可透過深入大海的運動體會它的美。大鵬灣國家風景區管理處指出，灣域靜穩度高，並劃分有動力、非動力遊憩區，樂見相關水域遊憩的發展。

莊九為目前就讀國立台南大學體育學系，2022年以高中生之姿代表台灣出戰阿布達比的風箏水翼項目，「銀」回亞軍，寫下國內水域遊憩活動史。風箏水翼已在2024年成奧運項目，國內相關風箏、風帆運動卻方興未艾，莊九為也盼更多的台灣民眾透過安全海上浮具，認識自己家鄉旁的大海。

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莊九為去程遇上「側頂風」，花了38分鐘抵達小琉球中澳沙灘，當天風小浪靜，豔陽高照，登島後，他回過頭遠眺大武山，直呼「真的好美」！隔天天候預報不佳，最後當天往返，這時風向是「側順風」，莊九為只花28分鐘就抵達大鵬灣青洲遊憩公園。莊九為說，小風箏水翼英文為parawing，以1公尺左右的繩索連接小風箏，以風力拉動人與板，較傳統的風箏水翼小很多，角度也低不少，又被稱為lowkite。

莊九為說，台灣海峽風力最強盛時可達30節以上，去年底就有瑞士好手Geza聞「風」而來並完成從馬祖橫越台灣海峽抵達桃園的新歷史，他強調，水上遊憩首要即為安全，行程前不論是天氣預報及身體鍛鍊和心理建設準備下出發，並且請了戒護船跟隨，作足準備。

海巡單位指出，行政院2020年由蘇貞昌前院長宣誓「向海致敬」後，境內只要非明文禁止的活動項目，海巡人員若有發現僅會進行包括當地航線及漁船出入等安全宣導。

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