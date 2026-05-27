翻轉陰暗治安死角！中壢青商會推動龍岡地下道彩繪 變身社區亮點

中壢國際青年商會推動「玩美角落－龍岡地下道外牆美化計畫」，將分兩階段以牆面彩繪、大圖輸出等方式美化空間。（記者李容萍攝）

桃園市貫穿中壢前、後站的龍岡人行地下道，過往長期存在治安死角、照明昏暗及環境髒亂等問題，經國民黨市議員梁為超、民進黨市議員魏筠等人共同爭取，市府養護工程處日前完成初步改善，中壢國際青年商會進一步推動「玩美角落－龍岡地下道外牆美化計畫」，今（27）日宣布將分2階段以牆面彩繪、大圖輸出等方式美化空間，期盼提升居民通行意願。

中壢國際青年商會長周逸翎說，龍岡地下道過往因環境老舊、照明不足及缺乏視覺管理，長期給人陰暗、壓迫的印象，也讓部分民眾對通行安全產生疑慮，這次推動空間改造，希望讓原本令人卻步的地下道，轉變為居民安心通行的社區亮點，將分2階段在地下道外牆及內部空間，先消除原有的塗鴉後，再以大圖輸出及彩繪方式美化。

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養工處除強化地下道內監控設備，未來將加強清潔維護及設施巡查作業，適時辦理必要的修繕與維護處理，持續提升地下道整體環境品質與通行安全。

魏筠表示，龍岡人行地下道一直是前後站行人通行的痛點，過去總是陰暗、髒亂。今年爭取到在地下道設置監視器，再加上中壢青商會的認養與階段性美化，期待龍岡人行地下道可以成為中壢行人友善的新亮點。

梁為超說，中壢青商會進行龍岡人行地下道第一階段美化作業，接下來還有第二階段，將由青年事務局編列相關經費支持，期盼也將當地東興里環境彩繪整體呈現，提升居民生活品質。

東興里長莊英起提到，龍岡人行地下道完成街友安置後，陸續洗刷外牆塗鴉，里辦公處也完成友善空間階梯標示，接下來地下道空間兩側牆壁美化，建議可用吸音材質帆布等方式降低內部空間回音，進而提供用路人舒適的通行環境。

中壢國際青年商會推動「玩美角落－龍岡地下道外牆美化計畫」，將分兩階段以牆面彩繪、大圖輸出等方式美化空間。（記者李容萍攝）

中壢國際青年商會推動「玩美角落－龍岡地下道外牆美化計畫」，將分兩階段以牆面彩繪、大圖輸出等方式美化空間。（記者李容萍攝）

桃園市中壢國際青年商會推動「玩美角落－龍岡地下道外牆美化計畫」，市議員梁為超（左2）向青年局長侯佳齡（右2）爭取第二階段編列經費支持。（記者李容萍攝）

市議員魏筠（左2）力挺中壢國際青年商會推動「玩美角落－龍岡地下道外牆美化計畫」。（記者李容萍攝）

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