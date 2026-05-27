高屏溪堆積清除底泥 意外打造招潮蟹新樂園

彈塗魚。（陳俊強提供）

高屏溪雙園大橋以北河畔因清除底泥填充，大量招潮蟹、彈塗魚現身，同框模樣可愛；高雄市林園區汕尾漁港航道一處灘地曾育有大量招潮蟹，近來因底泥遭清除，招潮蟹數量劇降，但「生命總會找到出口」，招潮蟹、彈塗魚找到了新樂園，且數量攀升中。

高屏溪雙園大橋以北河畔2月起陸續出現弧邊（網紋）招潮蟹、糾結清白招潮蟹、雙齒近相手蟹、萬歲大眼蟹及彈塗魚，窄招潮蟹日前也來報到，林園愛鄉協會創會理事長陳俊強指出，該處感潮地的招潮蟹不僅種類增加，幼蟹也持續出現，目前約共有900隻，未來可能還有花跳和青彈塗魚可期。

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汕尾漁港航道有處灘地為招潮蟹聚集地，近來土堆被剷除，且大量砂土被沖刷，招潮蟹數量劇減，尤以台灣招潮蟹減少最多，眼見招潮蟹即將「滅頂」，又有新棲地接住牠們。

陳俊強表示，雙園大橋以北有別的場域清淤的底泥充填，約1.6公頃，是個大斜坡的環境，未來受到雨水沖刷後，淤泥會下填河床，面積會更大。

陳俊強指出，高屏溪的行水區遇到豪大雨帶來大量的洪水時，下游的高屏溪口沒有中上游有支流可以作為生物暫時避險的緩衝區，目前的整個生態棲地可能會被完全淹沒，所有物種會瞬間消失；但是，如果雨水能沖刷降低堆積坡度，增加棲地面積，加上潮汐的直接影響，螃蟹的數量可能會快速增加，他說，這就是大河川行水區感潮帶的危機以及困境。

招潮蟹數量持續增加。（陳俊強提供）

招潮蟹與彈塗魚同框，模樣可愛。（陳俊強提供）

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