台南公園傳高中生落水意外 兩名中籍遊客即時救人獲表揚

南市民政局副局長吳明熙（中）代表市府致贈感謝狀及伴手禮予熱心救溺的民眾。（南市民政局提供）

台南公園燕潭日前發生高中生落水意外，兩名正在台灣旅遊的中國籍旅客見義勇為、即時下水救援，成功挽回一條寶貴生命。台南市政府民政局副局長吳明熙今（27）日代表市府致意，前往高雄旅宿飯店向兩人頒發感謝狀，並致贈台南農特產品與特色伴手禮，表達誠摯謝意。

民政局表示，兩名救人者分別為寧舒騰及郭樹丰，現分別於澳洲及新加坡攻讀研究所，以旅客身分造訪南台灣，事件發生於24日晚間11時23分，1名高中生因情緒低落，於台南公園燕潭周邊與友人視訊通話時發生爭執，隨後不慎落水，當時現場光線昏暗、情況危急。

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寧舒騰與郭樹丰目擊狀況，毫不猶豫立即下水救援，並善用現場救生圈協助穩定落水者，持續守護其安全，直至消防人員與救護人員趕抵現場接手處置，隨即將少年送往成大醫院救治。

黃偉哲表示，台南是一座充滿人情味的城市，兩位年輕人在危急時刻挺身而出，正是「人溺己溺」精神的最佳體現，也為城市增添最溫暖的風景，感謝兩人義舉，誠摯歡迎未來再訪台南，感受府城熱情。

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