為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖沙港3隻海豚昨天出港 竟陳屍湖西青螺潮間帶

    2026/05/27 13:49 記者劉禹慶／澎湖報導
    湖西沙港3隻熱帶斑海豚，離港後陳屍在青螺潮間帶。（民眾提供）

    湖西沙港3隻熱帶斑海豚，離港後陳屍在青螺潮間帶。（民眾提供）

    洄游澎湖沙港西漁港3隻熱帶斑海豚，滯留6天後，昨（26）日大潮自行出港，不料今（27）日中午就發現3隻海豚，陳屍在鄰近青螺潮間帶淺灘區，海保署與澎湖縣政府農漁局派員趕往現場進行相驗，釐清死亡原因，台灣鯨豚救援行動再次宣告失敗告終。

    澎湖沙港西漁港5月21日，出現3隻熱帶斑海豚，吸引在地民眾與各界關注。經相關單位持續觀察與專家學者提供專業意見後，昨日上午3隻海豚趁著大潮時機，順利自行離開港區，但隔天就傳來不幸死亡消息，也為連日來救援行動，留下遺憾的結局。

    熱帶斑海豚是行動敏捷、野性鮮明的海洋生物，年長個體身體斑點較多，常見白色吻端，成體體長約1.8至2.6公尺、體重約100至140公斤；其警覺性高、不易接近，在大洋中行動如風般迅速，也極少被圈養，保留了強烈奔放的野生習性。

    無論是瓶鼻海豚或這次短暫停留的熱帶斑海豚，牠們進入港區或近岸水域時，最重要的原則都是尊重野生動物的自主行為，降低不必要的人為干擾，並讓牠們保有判斷環境、尋找離港時機的空間，但沙港外方淺灘區阻斷熱帶斑海豚生路，最後擱淺死亡在距離沙港不遠的青螺潮間帶。

    原本3隻熱帶斑海豚，在湖西沙港洄游6天。（海保署提供）

    原本3隻熱帶斑海豚，在湖西沙港洄游6天。（海保署提供）

    海豚陳屍在青螺潮間帶，疑似擱淺致死。（民眾提供）

    海豚陳屍在青螺潮間帶，疑似擱淺致死。（民眾提供）

    海豚在淺灘擱淺，無法游動死亡。（民眾提供）

    海豚在淺灘擱淺，無法游動死亡。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播