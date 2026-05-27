抗議台糖圈地蓋房圖利建商 民團要求重開橋頭糖廠都市計劃會議

台灣蠻野心足生態協會、森林城市協會等民團今（27）召開記者會，抗議國土署主導高雄新市鎮三期規劃去卻為利益迴避，更大舉圈林地改建地，要求重審並重新實地勘查。（記者王藝菘攝）

位於北高雄的台糖橋頭糖廠森林地佔地達百公頃，近年在高雄新市鎮第三期開發規劃下，可望活化再利用；然而，民團抗議，由國土署主導的新市鎮都市計畫小組中，竟納有台糖獨立董事，且最新規劃將使林地變「住商建地」，300億獲利也恐有違反利益迴避之嫌，主張至今所有審查會議決議無效，應重新開會討論，並配合螢火蟲季現地勘查。

民團台灣蠻野心足生態協會、森林城市協會等民間團體今（27）於立法院召開記者會，抗議國土署主導高雄新市鎮三期規劃，現任都市計畫小組、區段徵收小組審查委員卻納入台糖獨立董事張桂鳳，「球員兼裁判」明顯違反利益；且當高雄新市鎮一、二期住商用地進駐率僅一成，三期卻仍急於將124公頃台糖森林綠地改為住商建地，痛批此舉是為台糖炒地賺錢，公益性、必要性不足。

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台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，國發會預估台灣人口到2070年將少700至900多萬人，且高雄過去十年人口已少6萬多人，就連該計劃區內人口也下降，即便如此仍要犧牲森林去蓋更多空屋，恐讓高雄步入中國「鬼城」炒地皮後塵；森林城市協會理事長莊傑任痛批，政府表面「開闢道路」，實際卻大舉圈地要蓋房，30年前該案環評就已示警下游洪水風險，然目前的人工滯洪池面積「只有一點點」，恐讓舊社區居民淪為淹水受災戶；同時破壞了環頸雉、鳳頭蒼鷹、大冠鷲及螢火蟲等保育類棲地遭毀，甚至是百年五分車軌道，直接讓文化觀光資產被消失。

民團要求，針對違反利益迴避的都市計畫小組、區段徵收小組成員，應即排除張桂鳳委員及其主席職務，並將此前所有會議決議視作無效，依法重新召開；且現行台糖、糖協等泛公有土地，不應變更為建築用地，呼籲保留其中180公頃森林綠地，維持空氣淨化、降溫、防洪、觀光等生態功能。

此外，民團同時譴責政府密集排程、阻撓公民參與實質審查，並呼籲針對淹水問題（森林低窪可滯洪）、保育類棲地生態調查、百年五分車軌道保存、典寶溪支流排水影響等進行勘查；更特別要求配合9至10月螢火蟲生態季，另行安排日夜間實質現勘。

高雄新市鎮第三期規劃差異，左為政府版，右為民間版。（記者陳治程攝）

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