中市萬和宮遭破壞 警局：建立社會安全網

市議員何文海、李天生要求市府要加強廟宇的安全防護。（記者蘇金鳳攝）

宮廟竟成為民眾發洩處，連神像也遭難！台中市南屯在地逾300年的市定古蹟萬和宮，也難倖免於難，近年來各大小廟宇遭到攻擊或破壞的情況，萬和宮並非第一例，新北、嘉義及太平都曾發生，情況可能會一再發生，外界認市府應有廟宇安全的防護計畫，不要再讓宮廟淪為出氣筒。

警察局長吳敬田表示，警察的責任哪裡有狀況去處理，萬和宮事件發生，就馬上派員處理，是整體社會安全網一塊，會橫向聯繫，會把社會安全網建立好。

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市議員何文海、李天生表示，南屯萬和宮近日遭人闖入破壞，雖然廟方已修復，據了解，該名男子平常即在廟宇附近遊盪，日前竟進入正殿破壞神像，市定古蹟遭人破壞實在不應該。

何文海強調，台灣近年來各大小廟宇遭到攻擊或破壞的情況，萬和宮並非第一例，今年3月嘉義就才發生一名男子先後闖入3間宮廟破壞神像及設施，6月新北金山也有廟宇遭男子拿打火機點燃神桌，就算在台中市，3月也才發生太平一處土地公廟舉行頭牙卻有男子帶刀瘋砍事件。

何文海強調，這都顯示宮廟屬於公共場所，但也容易成為情緒失控者發洩的對象，市府應該針對全市大小宮廟加強防衛，目前台中市警察局對所有的宮廟都有第一線快打的壓制作為，只要有風吹草動都會立即出動，但這只是事後追緝，市府應該要有加強防範的作為，同時加強社會安全網的建置，以減少類似情況再發生。

警察局長吳敬田表示，會橫向聯繫，會把社會安全網建立好。（記者蘇金鳳攝）

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