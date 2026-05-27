基隆-石垣市海上航線5/28啟航 李明哲爭取蘇澳港增班直航

基隆-石垣市船班將在28日首航。（華岡集團提供）

基隆—日本石垣市全新海上交通航線將在明天（28日）啟航，蘇澳鎮長李明哲也受邀參加在基隆港舉辦的首航儀式，他直指蘇澳與石垣市是姊妹市，兩地距離更近，會持續爭取在蘇澳港新增直航班次，初期採包船形式試水溫。

基隆—石垣島航線由華岡集團代理的「八重山丸」客貨輪營運，單趟航程7到9小時，晚間從基隆港出發，隔天清晨抵達石垣市，主打「夜發晨抵」海上旅館模式，讓旅客輕鬆出國。蘇澳鎮公所多年來爭取蘇澳—石垣市航線，最終由基隆捷足先登。

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李明哲今天（27日）指出，蘇澳與石垣市在1995年締結姊妹市，雙方交流密切，蘇澳港到石垣市海上航程估計6到7小時，比基隆港更具優勢，加上蘇澳港旅運中心已在2年前啟用，成為港區海洋國門，可提供旅運通關服務。

李明哲說，他明天出席首航儀式時，會再度向石垣市長中山義隆、華岡集團反映，希望在蘇澳港增加石垣市航班，初期開放包船日後再安排固定航班，蘇澳港若有直航班次，蘇澳與石垣市每年的教育交流便可搭船往返兩地。

蘇澳與石垣市的教育交流進入第8年，石垣市35名師生本月中旬來訪，李明哲訂於30日帶領蘇澳44名國中小學師生回訪，一行人將從桃園機場搭機直飛石垣市。

蘇澳港旅運中心已在2年前啟用，提供旅運通關服務。（記者江志雄攝）

蘇澳鎮長李明哲（前排中黑色上衣）訂於30日帶領鎮內師生搭機飛往石垣市交流。（蘇澳鎮公所提供）

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