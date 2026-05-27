新北板橋、土城共265戶社宅招租 6/10起開放申請

新北市公告今年首批社宅招租，共釋出265戶，圖為板橋江翠2號社宅。（圖由新北住都中心提供）

新北市今年首批社宅招租今（27）日公告，包括土城員和2號、板橋江翠2號等2處新完工社宅共265戶，另新莊副都心、新店斯馨2號、三峽國光1期等3處社宅，部分房型遞補名單已用罄，因此辦理聯合招租，此次加碼提高婚育宅比例，落實友善居住政策。

新北市住宅及都市更新中心指出，土城員和2號社宅兼具交通、生活及醫療機能，周圍多處公園綠地，步行約8分鐘可達捷運板南線海山站，10分鐘可到達土城醫院，主要商圈包括裕民路、學府路、秀泰影城等，機能成熟完善。

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板橋江翠2號社宅位於江翠重劃區，距離捷運板南線江子翠站約500公尺，社區旁有You Bike租借站，鄰近河濱公園、溪頭公園、江翠國小、華江黃昏市場等，交通便捷且生活機能佳。

新北住都中心表示，為支持《住宅法》修法後，明定保留20%社會住宅作為婚育宅使用，新北市政府積極配合政策方向，並經市長侯友宜宣示，加碼提高婚育宅比例至3分之1，擴大支持新婚及育兒家庭的居住需求。

本次社宅招租規劃「雙軌支持機制」，除增設「婚育戶」類別，放寬新婚或育有未成年子女家庭申請外；針對生養負擔較重的多寶家庭，也在「優先戶」類別中保留「育有2名以上未成年子女家庭」的優先抽籤機制，期盼透過多元的住宅支持措施，協助年輕世代穩定居住、安心成家。

新北住都中心執行長林士森說，社宅招租計畫將滾動式檢討與優化，期望藉由完善的住宅政策，提升居住品質，打造友善生活環境。有租屋需求且符合申租資格的民眾，申請時間為6月10日至7月9日，採現場送件或網路申請，可上新北住都中心官網查詢資訊。

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