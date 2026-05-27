高雄國小師墜樓成憾 高教職工會：「保護過度」逼死基層

高雄市教師職業工會認為校園管教體制全面失能，造成基層教師壓力無限大。（記者許麗娟攝）

高雄市某小學前日發生資深教師墜樓身亡事件，震撼教育界，外界質疑與學生衝突，但教育局澄清否認，呼籲勿出現群眾獵巫。高雄市教師職業工會則沉痛指出，校園管教體制全面失能，對極端個案「保護大於管制」，釀成系統性悲劇！

高市教職工會表示，學校近年發生多起家長濫訴案件，從導師到校長都曾遭受密集投訴，導致行政體系幾近癱瘓；面對囂張學生及怪獸家長，第一線教師早已陷入孤立無援的絕境。

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高市教職工會認為，國小學生管教難度飆升，義務教育淪為「管教真空」，現行管教辦法所謂的「正向管教」對於極端個案毫無約束力，加上義務教育階段缺乏退學或「強制轉介」制度，一昧著重「關懷輔導」，往往只是持續燃燒教師的熱情，造成嚴重的職業傷害。

再者，應修正《兒童及少年福利與權益保障法》落實家長課責，拒絕配合校方管教應開罰，明確將「家長須配合學校輔導管教措施」納入課責機制，引進實質的行政罰或強制親職教育。同時阻斷惡意濫訴文化，建立極端個案之「實質管制與隔離」，針對具備攻擊性且拒絕配合輔導管教的個案，學校應有權將個案進行轉介，並視情節請社會局、衛生局介入安置，以及防治體系應覆蓋教職員，嚴禁「身心調適假」污名化。

高市教職工會建議市府教育局，應建立完善的「代理人機制」，明確人力支援、代理鐘點費、導師費計算，以減輕請假人與校方壓力。

此外，訂定教職員版「職場心理健康風險管理指引」，並針對校內多次濫訴案件、有嚴重脫序個案列為「高壓警戒區」，一旦觸發警戒，應由教育局主動介入。

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