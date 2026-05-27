為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄國小師墜樓成憾 高教職工會：「保護過度」逼死基層

    2026/05/27 13:39 記者許麗娟／高雄報導
    高雄市教師職業工會認為校園管教體制全面失能，造成基層教師壓力無限大。（記者許麗娟攝）

    高雄市教師職業工會認為校園管教體制全面失能，造成基層教師壓力無限大。（記者許麗娟攝）

    高雄市某小學前日發生資深教師墜樓身亡事件，震撼教育界，外界質疑與學生衝突，但教育局澄清否認，呼籲勿出現群眾獵巫。高雄市教師職業工會則沉痛指出，校園管教體制全面失能，對極端個案「保護大於管制」，釀成系統性悲劇！

    高市教職工會表示，學校近年發生多起家長濫訴案件，從導師到校長都曾遭受密集投訴，導致行政體系幾近癱瘓；面對囂張學生及怪獸家長，第一線教師早已陷入孤立無援的絕境。

    高市教職工會認為，國小學生管教難度飆升，義務教育淪為「管教真空」，現行管教辦法所謂的「正向管教」對於極端個案毫無約束力，加上義務教育階段缺乏退學或「強制轉介」制度，一昧著重「關懷輔導」，往往只是持續燃燒教師的熱情，造成嚴重的職業傷害。

    再者，應修正《兒童及少年福利與權益保障法》落實家長課責，拒絕配合校方管教應開罰，明確將「家長須配合學校輔導管教措施」納入課責機制，引進實質的行政罰或強制親職教育。同時阻斷惡意濫訴文化，建立極端個案之「實質管制與隔離」，針對具備攻擊性且拒絕配合輔導管教的個案，學校應有權將個案進行轉介，並視情節請社會局、衛生局介入安置，以及防治體系應覆蓋教職員，嚴禁「身心調適假」污名化。

    高市教職工會建議市府教育局，應建立完善的「代理人機制」，明確人力支援、代理鐘點費、導師費計算，以減輕請假人與校方壓力。

    此外，訂定教職員版「職場心理健康風險管理指引」，並針對校內多次濫訴案件、有嚴重脫序個案列為「高壓警戒區」，一旦觸發警戒，應由教育局主動介入。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播