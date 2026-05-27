學區試辦行人專用號誌遭疑秒數不夠 竹市府：蒐集使用情形滾動調整

新竹市府在中央路與民主路的學區試辦行人專用號誌遭疑秒數不夠，市府回應屬試辦階段，會滾動檢討。（記者洪美秀攝）

新竹市府交通處近期在中央路與民主路口試辦行人專用號誌時段，在學校上放學時段進行試辦，但有市民稱該行人專用號誌的行人通行秒數只有20秒，根本不夠讓學生通過，質疑是要學生跟長者這麼早去果菜市場買菜一樣，過馬路就用跑的？也對市民為何不使用科技執法取締不禮讓行人跟闖紅燈，無法認同用行人專用號誌來試辦，尤其把學生當試驗對象。

市府交通處表示，因配合行政院「行人交通安全設施條例」施行，各縣市政府在學校及行人流量大地點會增設行人專用時相，以保護行人，因中央路與民主路口是三民國中、三民國小學生上放學主要通行路口，行人流量大且集中，經與學校達成共識，配合學校上放學時段試辦行人專用時相，日前實施後，學校都表示學生通行狀況良好。至於有關行人綠燈秒數是以高齡者步行速度計算，設定20至30秒，目前在試辦階段，會持續蒐集行人實際使用情形滾動調整。

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讀者在網路投訴發文提到行人專用號誌試辦計畫很草率，好像隨便找個學校就試辦，且以學生為試驗對象，時間只有1小時，但提供行人通行的秒數才20秒，根本不夠學生通行，認為應加長秒數或以科技執法取締不禮讓行人或闖紅燈的情形。

新竹市府在中央路與民主路的學區試辦行人專用號誌遭疑秒數不夠，市府回應屬試辦階段，會滾動檢討。（記者洪美秀攝）

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