台大風險中心提淨零建言 修財劃法後地方政府應增加治理量能

台大風險中心今日發布「中央與地方氣候治理協作政策建議書」，統整中心追蹤地方氣候與淨零治理數年來的研究成果並做出政策建議。（記者楊綿傑攝）

淨零碳排是未來趨勢，台大風險中心指出，地方政府在推動淨零政策上具關鍵角色，尤其財劃法修法後應增加治理量能，同時呼籲中央與地方應強化氣候治理協作，並應特別關注碳費機制透明、氣候大數據應用、碳費挹注醫療減碳等面向。

今年底將迎來九合一大選，台大風險中心今日發布「中央與地方氣候治理協作政策建議書」，統整中心追蹤地方氣候與淨零治理數年來的研究成果並做出政策建議。

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台大風險中心主任周桂田提到，碳費自去年開徵，全國超過半數縣市可獲3成以上碳費分配，中央應盡速建立公正、透明的分配機制。而在財劃法修法之後，地方政府財源將增加，地方應同時增進氣候治理量能。目前包括溫室氣體減量管制目標、中央部會減量行動計畫，地方政府皆非共同決策者，呼籲中央與地方應從「委辦關係」轉變為「合作夥伴」，雙向商議淨零目標與執行策略。

台大公共事務研究所助理教授李仲軒建議，各縣市可透過地方淨零自治條例等制度工具，明確氣候變遷推動會職責、將淨零承諾法制化。中央應整合跨部會、國營事業資料，建立全國性氣候與能源數據平台並細化至縣市層級，地方政府轉化為在地公開資料庫。

政治大學綠色能源財經研究中心主任周麗芳強調，氣候風險正迅速擴大其對民眾的暴露度、脆弱度、危害度，對健康帶來負面衝擊。政府當建立「氣候X健康」跨域治理新模式，碳費當挹注醫療機構減碳」，讓醫療機構能成為民眾健康的最後防線。

綠色公民行動聯盟常務理事賴偉傑認為，縣市政府應每年提出差距分析報告，作為碳管理、追蹤以及調整機制，同時作為受衝擊的「公正轉型」的基礎。另應把「淨零政策」與「縣市發展計畫與預算」對接，落實「低碳經濟轉型」，而非左手減碳，右手增碳。

主婦聯盟環境保護基金會執行長吳碧霜呼籲，政府除推動制度與基礎建設外，更應發展以永續生活為願景的社會溝通與賦能機制，引入中介組織、社區團體與民間網絡，協助政策轉譯、公共討論與行為改變設計，促進從個人、家庭到社區的行動驅動力形成。

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