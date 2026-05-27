台中這家違章鋼鐵廠被鄰居抗議近20年 董事長說要搬了

華利鋼鐵張貼遷廠公告。（時代力量提供）

霧峰區華利鋼鐵廠涉及未辦理工廠登記從事鋼筋加工，遭鄰居王姓居民等民眾抗議19年，中市府經發局依「工廠管理輔導法」累計裁罰12次、共177萬元，羅姓董事長今天向本報說，6月1日就會停止鋼筋加工產線，廠區將在8月搬至台南鹽水及台中外埔。

台中市南屯區無黨籍議員吳佩芸、時代力量議員參選人鄒明諺及北屯區議員參選人蔡佩珊，昨天（26日）連袂到中市府抗議華利鋼鐵違章營運，不滿工廠遭市府勒令停工超過3年半仍在造鐵，鄒明諺指出，限期兩週要求依建築法第93條規定勒令停工、強制拆除，否則將進一步指控市府涉嫌瀆職。

請繼續往下閱讀...

羅姓董事長說，華利鋼鐵設立於2007年，當年未向中市府申請工廠登記，多年來屢遭經發局工業科開罰，並未圖利公部門，為了不讓公家蒙受不名冤屈，6月1日就停止鋼筋加工產線，結束近19年營運，廠內20多名員工安排優退，或轉移至台南鹽水及台中外埔廠。

羅姓董事長說，華利鋼鐵母公司永釩設在台北市，集團在北部、中部及台南有多家工廠，企業也要生存，政府機關有持續開罰、並未圖利廠商。

鄒明諺表示，遷廠只是緩兵之計，多年來已見過無數花招，絕不相信搬遷說詞，唯有中市府落實公權力，強力斷水電才能迫使確實停工，請求公權力強制拆除違章工廠建築、讓農地恢復原狀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法