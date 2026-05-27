台南一中跨海攜手日本高校 「聽見築之音」伊勢展出

台南一中與日本伊勢高工同學交換紀念禮品。（台南一中提供）

國立台南一中與三重縣立伊勢工業高等學校合作推動的跨國建築研究計畫成果展，近日於日本伊勢市「Geku Sando Gallery」展出，展覽以「聽見築之音：跨國合作建築探究與實作成果展」為主題，呈現台日學生透過建築研究展開跨文化交流與共學成果，也象徵兩校國際教育合作再邁新里程碑。

研究計畫由伊勢高工建築研究社學生，與台南一中高一「跨領域探究與實作」課程學生共同參與，自去年9月至今年2月透過線上合作進行研究與討論，學生們從建築切入，深入探討城市文化與歷史脈絡，並透過跨國協作交換觀點。

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研究主題聚焦台南多處重要歷史建築，包括台南縣廳長官邸、台南知事官邸及鶯料理等日治時期建築，台灣學生負責實地踏查、蒐集建築結構與歷史資料；日本學生則依據研究成果提出空間改造與活化方案，讓學生從建築中重新理解城市記憶與文化價值。

今年2月成果展曾先於台灣展出，伊勢高工校長奧山敦弘更親自率團來台參與開幕，展覽移師日本現場展出20多件研究海報、建築圖面及模型作品，完整呈現學生對空間比例、建築構造與都市紋理的觀察與創意，展期將至5月31日。

5月25日開幕式，台南一中學生代表也赴日交流，伊勢高工校長奧山敦弘表示，正因多方夥伴共同投入，學生才能在跨國共學過程中深化專業理解，也為未來持續交流奠定穩固基礎。台南一中校長廖財固表示，學生透過跨國合作，在真實議題中學習，也培養跨文化理解與溝通能力，具體實踐「國際教育2.0」精神。

台南一中與日本伊勢高工跨國合作「聽見築之音」特展，25日移師日本開展。（台南一中提供）

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