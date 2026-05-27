台中愛麗絲大飯店無預警停業！ 消保官籲消費者儘速提出申訴

台中愛麗絲大飯店無預警停業，觀旅局稽查大門深鎖。（市府提供）

台中愛麗絲國際大飯店昨（26日）傳無預警停業，有民眾稱預約40間房且已付3.3萬訂金，5月入住前幾天才接獲通知飯店被斷電無法入住，消費者求無門；台中市觀旅局已前往稽查，但飯店大門深鎖未營業，已限期業者申請暫停營業備查；台中市法制局指出，尚無民眾申訴愛麗絲案件，籲消費者儘速提出申訴確保權益。

有民眾控訴3月17向月愛麗絲飯店業務訂房40間，4月付訂金3萬3000元，5月12日再確認房間數時已離職的業務告知飯店有營業困難，原訂23日入住，卻在18日接獲飯店通知被斷電無法入住；民眾求助多個單位，各單位互踢皮球，找不到人協助。

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台中法制局指出，消費者如有預訂住宿或餐宴，業者無法提供服務履行契約，可向業者請求退還訂金甚或請求損害賠償。

市府消保官指出，消費者可提起消費申訴，並依付款方式不同，採取「信用卡爭議款」、或聲請調解或發支付命令方式依法求償；若使用信用卡消費，可向信用卡發卡銀行申請爭議款要求足額退款，但因爭議款有申請期限，且各家銀行所需資料不盡相同，建議消費者盡速向發卡銀行洽詢。

如以現金或匯款方式支付的消費者，則僅能向業者主張退款，消費者恐須透過民事訴訟途徑（如聲請支付命令或提起小額訴訟），方能有效爭取自身權益。消費者如有任何消費爭議，亦可撥打消費者服務專線「1950」進行諮詢。

台中市觀旅局表示，已函請業者向觀旅局申請暫停營業備查，若暫停營業1個月以上未報觀旅局備查，將裁處1萬元以上5萬元以下罰鍰，並得廢止旅館登記證。

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