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    首頁 > 生活

    高溫外出「短袖+短褲」會擦防曬嗎？ 一票人苦笑：直接放飛自我

    2026/05/27 16:31 即時新聞／綜合報導
    受太平洋高壓影響，全台氣溫持續飆升。（資料照）

    受太平洋高壓影響，全台氣溫持續飆升。（資料照）

    受太平洋高壓影響，全台氣溫持續飆升，炎熱酷暑也讓降溫、防曬、外出穿搭等話題，成為網路人氣話題。1名網友表示，這幾日天氣幾乎都突破34度以上，走在路上能看到不少人換上短袖、短褲，讓他相當好奇，這樣穿的人是否會在出門前擦防曬乳？該文一出，迅速掀起大批網友熱議。

    據了解，該名網友在社群平台Threads發文提到，最近全台進入高溫天氣，即便外出就會迎接大太陽，仍有許多民眾會選擇穿短袖、短褲出門，這種現象讓他感到很好奇，這樣穿搭的人在出門時，是否真的會好好擦防曬乳，還是乾脆直接選擇「放飛自我」，不去特別做的防曬措施。

    貼文曝光後，一票網友坦言完全沒擦或只擦臉，「我只擦臉，其他靠物理防曬」、「炎熱天氣下擦防曬後容易產生黏膩感」、「沒擦過防曬，這天氣擦防曬+流汗根本黏到不行」、「臉一定擦，其他就放飛自我，反正冬天就白回來了」、「很神奇的是臉不管怎麼防曬，始終比放飛自我的雙腿還黑」。

    另有人分享自己外出防曬的方式，以及討論起近年夏季紫外線逐漸變強，因此有越來越多人改成用外套、袖套等物理方式來防曬，「陽傘必備，傘下的溫度真的比較低」、「夏天照常穿長袖外套跟長褲出門，比起中暑更怕曬傷」、「長袖防曬衫能遮就儘量遮，雖然沒有多白，但就是不想曬黑」。

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